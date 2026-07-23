Ampere Nexus तुमच्यासाठी योग्य पर्याय ठरू शकते का?

Automobile

23 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी करण्याचा विचार करताय? Ampere Nexus तुमच्यासाठी योग्य पर्याय ठरू शकते का, जाणून घ्या.

Ampere Nexus

Picture Credit: pinterest

Ampere Nexus ला फॅमिली-फ्रेंडली डिझाइन देण्यात आले आहे. LED लाइट्स, आधुनिक स्टाइल आणि आरामदायी सीटमुळे ती दैनंदिन वापरासाठी योग्य ठरते.

आकर्षक डिझाइन

या स्कूटरमध्ये 3kWh LFP बॅटरी मिळते. कंपनीनुसार, ती एका चार्जमध्ये 136 किमीपर्यंतची रेंज देते.

बॅटरी आणि रेंज

Ampere Nexus ची 0-100% चार्जिंग वेळ सुमारे 3.3 तास आहे. टॉप स्पीड 93 किमी/तास असून शहर आणि हायवेवरील वापरासाठी योग्य मानली जाते.

चार्जिंग आणि परफॉर्मन्स

7-इंच TFT डिस्प्ले, Bluetooth, Wi-Fi कनेक्टिव्हिटी, Turn-by-Turn Navigation, रिव्हर्स मोड आणि विविध रायडिंग मोड्स यांसारखी फीचर्स मिळतात.

स्मार्ट फीचर्स

मोठी सीट, चांगले सस्पेन्शन आणि प्रशस्त स्टोरेज स्पेसमुळे दैनंदिन प्रवास तसेच फॅमिली वापरासाठी ही स्कूटर उपयुक्त ठरू शकते.

आरामदायी राइड

दररोज ऑफिसला जाणारे, शहरात नियमित प्रवास करणारे आणि कमी रनिंग कॉस्ट हवी असलेले ग्राहक Ampere Nexus चा विचार करू शकतात.

कोणासाठी योग्य?

Ampere Nexus विविध व्हेरियंटमध्ये उपलब्ध आहे. बॅटरीवर 5 वर्षे किंवा 75,000 किमीपर्यंतची वॉरंटी दिली जाते. अंतिम किंमत शहर आणि व्हेरियंटनुसार बदलू शकते.

किंमत आणि वॉरंटी

खरेदीपूर्वी टेस्ट राइड घ्या

Final Verdict

Ampere Nexus मध्ये चांगली रेंज, आधुनिक फीचर्स आणि LFP बॅटरीचा फायदा मिळतो. मात्र, अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी टेस्ट राइड घेऊन आणि आपल्या परिसरातील सर्व्हिस नेटवर्क तपासूनच खरेदी करणे योग्य ठरेल.

सर्व्हिस नेटवर्क

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