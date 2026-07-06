Oben Rorr Evo ची ग्राहकांना डिलिव्हरी सुरू झाली असून लवकरच देशभरातील शोरूममध्ये ती उपलब्ध होणार आहे.
Picture Credit: Obenelectric
या इलेक्ट्रिक बाइकमध्ये 3.4kWh LFP बॅटरी असून IDC प्रमाणित 180KM रेंज आणि प्रत्यक्ष वापरात सुमारे 150KM पर्यंतचा प्रवास मिळू शकतो.
Picture Credit: Obenelectric
9kW मोटरमुळे बाइक 110kmph टॉप स्पीड गाठते. 0-40kmph वेग अवघ्या 3 सेकंदांत मिळतो.
Picture Credit: Obenelectric
फास्ट चार्जरच्या मदतीने बॅटरी 0 ते 80% फक्त 90 मिनिटांत चार्ज होते.
Picture Credit: Obenelectric
–5-इंच TFT डिस्प्ले – Bluetooth – Navigation – OTA Updates – Geo-fencing – Fall Detection हे फीचर्स रायडिंगचा अनुभव अधिक आधुनिक बनवतात.
Picture Credit: Obenelectric
Oben Rorr Evo ची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे ₹1.25 लाख आहे. लॉन्चनंतर अवघ्या 15 दिवसांत 25,000 हून अधिक बुकिंग्स मिळाल्याचा कंपनीचा दावा आहे.
Picture Credit: Obenelectric
रोजचा प्रवास, लांब रेंज आणि स्मार्ट AI फीचर्स हवे असतील, तर Oben Rorr Evo हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.
Picture Credit: Obenelectric