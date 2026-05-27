स्मार्टफोनच्या जगात सुरक्षा हा सर्वात मोठा मुद्दा आहे.
चला बघूया सुरक्षेच्या बाबतीत अँड्रॉइड आणि आयफोनपैकी कोण जिंकतो.
अँड्रॉइडचा कोड ओपन-सोर्स आहे. तर आयफोनची प्रणाली पूर्णपणे बंद आहे.
आयफोनच्या तुलनेत अँड्रॉईड उपकरणे हल्ल्यांना अधिक बळी पडतात.
अँड्रॉइडमध्ये तुम्ही बाहेरुन Apps डाऊनलोड करता यामुळे धोका वाढतो.
आयफोनला अनेक वर्षांपासून App कडून थेट आणि वेळेवर सुरक्षा अपडेट्स मिळत आले आहेत, तर अँड्रॉइडला ते उशिरा मिळाले आहेत.
आयफोनचे App ट्रॅकिंग ट्रान्सपरन्सी Appsना तुमचा डेटा चोरण्यापासून थांबवतो.
ओपन सोर्स असल्यामुळे हॅकर्स अँड्रॉडमधील त्रुटी पटकन शोधू शकतात.
एकंदरीत आपल्या कडक धोरणांमुळे आयफोन सुरक्षेच्या बाबतीत अँड्रॉईडपेक्षा पुढे आहे.
मात्र, सतर्क राहून तुम्ही तुमचा अँड्रॉइड सुरक्षित ठेवू शकता.
