अँटी-ग्लेअर नाईट व्हिजन टेक्नॉलॉजी ठरते फायदेशीर

23 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

अँटी-ग्लेअर म्हणजे काय?

ही टेक्नॉलॉजी तेज प्रकाशाचा परिणाम कमी करून रस्ता अधिक स्पष्ट दिसण्यास मदत करते.

कसे काम करते?

विशेष Coating किंवा Yellow Tint समोरच्या High Beam चा Glare कमी करते.

याचा फायदा काय?

रात्री Driving करताना डोळ्यांवरील ताण कमी होतो आणि Visibility सुधारते.

Rain आणि Fog मध्ये समोरचा रस्ता थोडा अधिक स्पष्ट दिसण्यास मदत मिळते.

पावसाळ्यातही उपयोगी

Night Driving Glasses, Car Mirrors आणि काही Premium Cars मध्ये हे फीचर मिळते.

कुठे वापरतात?

नाही. हे पूर्ण अंधारात पाहण्याची क्षमता देत नाही, फक्त Glare कमी करते.

हे खरे “Night Vision” आहे का?

High Beam कमी वापरा. Windshield स्वच्छ ठेवा. डोळे थकल्यास Break घ्या.

Driving Tips

Night Shift Employees, Long Drive Lovers आणि Highway Driving करणाऱ्यांसाठी उपयुक्त.

कोणासाठी फायदेशीर?

रात्री सुरक्षित Driving हवी असेल, तर अँटी-ग्लेअर टेक्नॉलॉजी तुमच्यासाठी उपयोगी ठरू शकते!

तुमच्यासाठी उपयोगी

