Apache RTR 160 4V vs Pulsar N160 vs Xtreme 160R: 160cc सेगमेंटमध्ये कोणती बाईक आहे सर्वात बेस्ट?
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तिन्ही बाईक्स 160cc सेगमेंटमध्ये लोकप्रिय आहेत. Hero Xtreme 160R किफायतशीर पर्याय मानली जाते, तर Pulsar N160 आणि Apache RTR 160 4V अधिक प्रीमियम फीचर्ससह उपलब्ध आहेत.
Apache RTR 160 4V आपल्या 4-व्हॉल्व्ह इंजिनमुळे दमदार परफॉर्मन्स देते. Pulsar N160 स्मूथ पॉवर डिलिव्हरीसाठी ओळखली जाते, तर Hero Xtreme 160R हलक्या वजनामुळे शहरात चपळ राइडिंगचा अनुभव देते.
Apache मध्ये TFT डिस्प्ले आणि रायडिंग मोड्ससारखे आधुनिक फीचर्स मिळतात. Pulsar N160 मध्ये Bluetooth, Turn-by-Turn Navigation आणि काही व्हेरिएंटमध्ये USD फोर्क्स मिळतात. Hero Xtreme 160R मध्ये LED लाइटिंग आणि डिजिटल कन्सोलसारखी आवश्यक फीचर्स दिली आहेत.
TVS Raider मध्ये TFT/डिजिटल डिस्प्ले, SmartXonnect, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी आणि व्हॉईस असिस्टसारखे प्रगत फीचर्स उपलब्ध आहेत. Honda SP125 मध्ये डिजिटल मीटर, सायलेंट स्टार्ट आणि आवश्यक आधुनिक फीचर्स दिले आहेत.
Pulsar N160 च्या निवडक व्हेरिएंटमध्ये Dual-Channel ABS आणि विविध ABS मोड्स मिळतात. Apache RTR 160 4V आणि Xtreme 160R देखील सुरक्षित ब्रेकिंग देतात, मात्र व्हेरिएंटनुसार फीचर्स बदलतात.
Hero Xtreme 160R हलकी असल्यामुळे ट्रॅफिकमध्ये सहज हाताळता येते. Apache RTR 160 4V देखील चपळ आहे, तर Pulsar N160 अधिक स्थिर आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी आरामदायी वाटते.
Apache RTR 160 4V: परफॉर्मन्स आणि फीचर्स आवडणाऱ्यांसाठी. Pulsar N160: आरामदायी राइड, स्थिरता आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य देणाऱ्यांसाठी. Hero Xtreme 160R: हलकी, स्टायलिश आणि शहरातील रोजच्या वापरासाठी योग्य.
बेस्ट परफॉर्मन्स: Apache RTR 160 4V बेस्ट ऑलराउंडर: Bajaj Pulsar N160 बेस्ट सिटी बाइक: Hero Xtreme 160R