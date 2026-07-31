TVS Raider की Hero Xtreme 125R? 125cc सेगमेंटमध्ये कोणती बाईक ठरते बेस्ट?
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TVS Raider ची सुरुवातीची किंमत Hero Xtreme 125R पेक्षा कमी आहे. मात्र दोन्ही बाईक्सचे टॉप व्हेरिएंट जवळपास समान किंमतीत येतात. त्यामुळे बजेटनुसार योग्य व्हेरिएंट निवडणे महत्त्वाचे ठरते.
दोन्ही बाइक्समध्ये 125cc इंजिन आणि 5-स्पीड गिअरबॉक्स मिळतो. Hero Xtreme 125R थोडी अधिक पॉवर देते. तर TVS Raider शहरातील ट्रॅफिकमध्ये अधिक स्मूथ आणि टॉर्की राइडचा अनुभव देते.
TVS Raider मध्ये TFT डिस्प्ले, SmartXonnect, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी आणि नेव्हिगेशनसारखे प्रीमियम फीचर्स मिळतात. Hero Xtreme 125R मध्ये डिजिटल LCD मीटर, LED लाइटिंग आणि आवश्यक स्मार्ट फीचर्स दिले आहेत.
Hero Xtreme 125R च्या टॉप व्हेरिएंटमध्ये ड्युअल-चॅनल ABS उपलब्ध आहे. TVS Raider मध्ये काही व्हेरिएंटमध्ये सिंगल-चॅनल ABS मिळते. सुरक्षिततेला प्राधान्य देणाऱ्यांसाठी Hero ला थोडा फायदा मिळतो.
TVS Raider हलकी असल्याने शहरातील दैनंदिन वापरात अधिक सोयीस्कर वाटते. Hero Xtreme 125R मात्र हायवेवर अधिक स्थिर आणि आत्मविश्वासपूर्ण राइडिंग अनुभव देते.
जर तुम्हाला जास्त फीचर्स, आकर्षक डिस्प्ले आणि शहरात रोज वापरण्यासाठी बाईक हवी असेल तर TVS Raider चांगली निवड ठरू शकते. स्पोर्टी लूक आणि सुरक्षिततेवर भर असेल तर Hero Xtreme 125R अधिक योग्य पर्याय आहे.
दोन्ही 125cc बाइक्स दमदार आहेत. फीचर्स आणि सिटी राइडिंगसाठी TVS Raider, तर स्पोर्टी फील, हायवे परफॉर्मन्स आणि ABS साठी Hero Xtreme 125R अधिक आकर्षक पर्याय ठरू शकते. तुमच्या गरजेनुसार योग्य बाईक निवडा.