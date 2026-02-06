Apple चा फोल्डिंग iPhone  येणार असल्याची चर्चा

Folding iPhone

06 February 2026

Author: वेद बर्वे

एका खासगी रिपोर्टनुसार, Flap iPhone मध्ये 'हे' फिचर्स असू शकतात

फिचर्स

Picture Credit: AI

Folding iPhone मध्ये 2 हॉरिझॉन्टल कॅमेरे, 1 मायक्रोफोन आणि फ्लॅश दिला जाऊ शकतो

कॅमेरा

Picture Credit: AI

या फोनमध्ये पूर्वीप्रमाणे Touch ID दिला जाऊ शकतो

Touch ID

Picture Credit: Pinterest

iPad Mini नुसार, या फोनचे व्हॉल्युम बटन वरच्या बाजूला शिफ्ट  केले जाऊ शकतो

व्हॉल्युम बटन

Picture Credit: Pinterest

फोनमध्ये एक नवे कॅमेरा कंट्रोल बटन दिले जाण्याची शक्यता आहे

कॅमेरा कंट्रोल बटण

Picture Credit: Pinterest

7.8 इंचाची इनर OLED स्क्रीन व 5.5 इंचाचा आउटर डिस्प्ले असू शकतो

स्क्रीन, डिस्प्ले

Picture Credit: Pinterest

आयफोन फोल्ड मध्ये A20 Pro चिपसेट असू शकतो

चिपसेट

Picture Credit: Pinterest

सुमारे 5500 mAh ची बॅटरी   दिली जाऊ शकतो

बॅटरी

Picture Credit: Pinterest

48MP चे 2 रिअर कॅमेरा, 18MP चा फ्रंट कॅमेरा दिला जाऊ शकतो

कॅमेरा

Picture Credit: Pinterest

