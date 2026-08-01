प्रीमियम नेकेड स्पोर्ट्स बाइकमध्ये Aprilia Tuono 457 Special Edition आणि KTM 390 Duke R यांच्यात कडवी स्पर्धा आहे. दोन्हींची वैशिष्ट्ये जाणून घ्या.
Picture Credit: apriliaindia
Aprilia मध्ये 457cc पॅरलल-ट्विन इंजिन असून ते स्मूथ पॉवर डिलिव्हरी देते. KTM मध्ये 399cc सिंगल-सिलेंडर इंजिन असून त्याची प्रतिक्रिया अधिक झपाट्याची आहे.
Picture Credit: ktmindia
लांब प्रवास आणि हायवेवर Aprilia अधिक आरामदायी वाटते. शहरातील ट्रॅफिक आणि वळणदार रस्त्यांवर KTM अधिक चपळ आणि हलकी जाणवते.
Picture Credit: apriliaindia
Tuono 457 Special Edition ला रेसिंग-प्रेरित प्रीमियम लूक मिळतो, तर KTM 390 Duke R चे स्ट्रीटफायटर डिझाइन आक्रमक आणि आधुनिक आहे.
Picture Credit: ktmindia
दोन्ही बाइक्समध्ये TFT डिस्प्ले, LED लाइट्स आणि स्मार्ट कनेक्टिव्हिटीसारखी आधुनिक फीचर्स मिळतात. मात्र इलेक्ट्रॉनिक राइडिंग एड्समध्ये काही फरक आहे.
Picture Credit: apriliaindia
Aprilia वेगातही स्थिरता राखते. KTM चे हलके वजन आणि स्पोर्टी सेटअप जलद कॉर्नरिंगसाठी अधिक अनुकूल आहे.
Picture Credit: ktmindia
KTM 390 Duke R तुलनेने अधिक किफायतशीर पर्याय ठरू शकते. Aprilia Tuono 457 Special Edition प्रीमियम ट्विन-सिलेंडर अनुभवासाठी ओळखली जाते.
Picture Credit: apriliaindia
रोजच्या वापरासह स्पोर्टी राइड हवी असेल तर KTM योग्य ठरू शकते. स्मूथ इंजिन, प्रीमियम फिनिश आणि लांब प्रवासासाठी Aprilia अधिक आकर्षक पर्याय आहे.
Picture Credit: ktmindia
जर बजेट महत्त्वाचे असेल तर KTM 390 Duke R विचारात घ्या. प्रीमियम ट्विन-सिलेंडर अनुभव हवा असेल तर Aprilia Tuono 457 Special Edition निराश करणार नाही.
Picture Credit: apriliaindia