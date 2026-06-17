Instagram वर Hashtags अजूनही वापरले जातात.
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ते पोस्ट योग्य प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यास मदत करतात.
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संबंधित विषय शोधण्यासाठी Hashtags उपयोगी ठरतात.
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प्लॅटफॉर्मवरील बदलांमुळे कंटेंटची दृश्यमानता प्रभावित होऊ शकते.
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मात्र Reach वाढवण्याचा तो एकमेव मार्ग राहिलेला नाही.
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Reels ची गुणवत्ता आणि एंगेजमेंट अधिक महत्त्वाची झाली आहे.
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Shares, Saves आणि Comments मुळेही Reach वाढू शकते.
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खूप जास्त किंवा असंबंधित Hashtags वापरणे टाळा.
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पोस्टशी संबंधित आणि मोजके Hashtags निवडा.
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चांगला कंटेंट आणि योग्य Hashtags यांचे संयोजनच अधिक फायदेशीर ठरते.
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