Instagram वर Hashtags कसे काम करते?

Science Technology

17 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे निकम

Hashtags

Instagram वर Hashtags अजूनही वापरले जातात.

Picture Credit:  pinterest

का आहे फायदेशीर

ते पोस्ट योग्य प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यास मदत करतात.

Picture Credit:  pinterest

विषय शोधण्यासाठी फायदेशीर

संबंधित विषय शोधण्यासाठी Hashtags उपयोगी ठरतात.

Picture Credit:  pinterest

प्लॅटफॉर्मवरील बदलांमुळे कंटेंटची दृश्यमानता प्रभावित होऊ शकते.

Instagram Algorithm मध्ये बदल

Picture Credit:  pinterest

मात्र Reach वाढवण्याचा तो एकमेव मार्ग राहिलेला नाही.

Reach वाढवण्याचा एकमेव मार्ग नाही

Picture Credit:  pinterest

Reels ची गुणवत्ता आणि एंगेजमेंट अधिक महत्त्वाची झाली आहे.

गुणवत्ता आणि एंगेजमेंट

Picture Credit:  pinterest

Shares, Saves आणि Comments मुळेही Reach वाढू शकते.

Reach वाढू शकतो

Picture Credit:  pinterest

खूप जास्त किंवा असंबंधित Hashtags वापरणे टाळा.

असंबंधित Hashtags टाळा

Picture Credit:  pinterest

पोस्टशी संबंधित आणि मोजके Hashtags निवडा.

मोजके Hashtags निवडा.

Picture Credit:  pinterest

चांगला कंटेंट आणि योग्य Hashtags यांचे संयोजनच अधिक फायदेशीर ठरते.

चांगला कंटेंट आणि योग्य Hashtags

Picture Credit:  pinterest

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