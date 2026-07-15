Smart Door Lock हे मोबाईल अॅप, PIN, फिंगरप्रिंट, NFC किंवा पासवर्डद्वारे उघडता येणारे आधुनिक लॉक आहे. काही मॉडेल्समध्ये फेस रिकग्निशनची सुविधाही असते.
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चांगल्या दर्जाच्या ब्रँडचे Smart Door Lock सुरक्षित मानले जातात. मात्र, त्यांची सुरक्षा योग्य सेटिंग्ज आणि नियमित अपडेट्सवरही अवलंबून असते.
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1234, जन्मतारीख किंवा मोबाईल नंबरसारखा सोपा PIN वापरू नका. मजबूत आणि वेगळा पासवर्ड ठेवल्यास सुरक्षेत भर पडते.
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फिंगरप्रिंट, OTP किंवा तात्पुरता Access Code वापरल्यास घरातील सदस्य किंवा पाहुण्यांना मर्यादित कालावधीसाठी सुरक्षित प्रवेश देता येतो.
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अनेक Smart Door Lock मध्ये Low Battery Alert असतो. शिवाय Emergency Key किंवा USB Type-C द्वारे तात्पुरता पॉवर देऊन लॉक उघडण्याचा पर्यायही उपलब्ध असतो.
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अॅप अपडेट्स दुर्लक्षित करू नका. अनोळखी व्यक्तींना Access देऊ नका. सार्वजनिक Wi-Fi वरून लॉकची सेटिंग्ज बदलणे टाळा.
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Fingerprint Accuracy, Auto Lock, Tamper Alarm, Emergency Unlock, Warranty आणि Brand Support या गोष्टी नक्की तपासा.
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