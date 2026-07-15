दुधात भेसळ आहे का? 'या' Smart Gadgets च्या मदतीने काही मिनिटांत करा तपासणी

Science Technology

15 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

दुधाची शुद्धता कशी तपासाल?

दुधात भेसळ आहे का, असा प्रश्न पडत असेल तर काही स्मार्ट गॅझेट्सच्या मदतीने प्राथमिक तपासणी करता येऊ शकते.

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Lactometer

हे उपकरण दुधाची घनता (Density) मोजते. घनतेमध्ये असामान्य बदल दिसल्यास दुधात पाणी मिसळले असण्याची प्राथमिक शक्यता समजू शकते.

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Milk Adulteration Test Kit

या किटच्या मदतीने दुधात युरिया, डिटर्जंट, स्टार्च किंवा साखर यांसारख्या काही सामान्य भेसळींची प्राथमिक चाचणी करता येते.

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Digital Milk Analyzer

हे गॅझेट दुधातील फॅट, SNF (Solid-Not-Fat) आणि इतर गुणवत्तेशी संबंधित घटकांचे मोजमाप करण्यासाठी वापरले जाते.

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Smart Milk Tester

काही आधुनिक Milk Testers मोबाईल Appशी कनेक्ट होतात. त्यामुळे तपासणीचा डेटा स्मार्टफोनवर पाहता येतो.

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Portable Food Tester

हे पोर्टेबल उपकरण विविध खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी वापरले जाते. काही मॉडेल्समध्ये दुधाच्या प्राथमिक विश्लेषणाचाही पर्याय असतो.

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TDS Meter किती उपयुक्त?

TDS Meter द्रवातील विरघळलेल्या घन पदार्थांचे प्रमाण दाखवतो. मात्र, फक्त TDS च्या आधारे दुधात भेसळ आहे की नाही, हे निश्चित ठरवता येत नाही.

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हे लक्षात ठेवा

ही सर्व गॅझेट्स प्राथमिक तपासणीसाठी उपयुक्त आहेत. अधिकृत निष्कर्षासाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत चाचणी करणे आवश्यक आहे.

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गॅझेट निवडताना...

– अचूक मोजमाप – वापरण्यास सुलभ – विश्वसनीय ब्रँड – कॅलिब्रेशन सुविधा – वॉरंटी आणि सर्व्हिस सपोर्ट योग्य गॅझेट निवडल्यास दुधाच्या गुणवत्तेबाबत प्राथमिक माहिती मिळवणे अधिक सोपे होऊ शकते.

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