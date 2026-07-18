बाळासाठी आईचे दूध साठवायचे? ही 8 गॅझेट्स प्रत्येक नव्या आईला माहित असायलाच हवीत

Science Technology

18 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस म्हणजे बाळासाठी आईचे दूध हाताने किंवा ब्रेस्ट पंपच्या मदतीने काढून सुरक्षितपणे साठवण्याची प्रक्रिया. गरज पडल्यास हे दूध नंतर बाळाला देता येते.

ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस म्हणजे काय?

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हाताने चालवावा लागणारा हा पंप हलका, स्वस्त आणि अधूनमधून वापरणाऱ्यांसाठी चांगला पर्याय आहे.

Manual Breast Pump

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बटण दाबताच दूध काढता येते. कमी मेहनत लागते आणि नियमित वापरासाठी हा पर्याय अधिक सोयीचा आहे.

Electric Breast Pump

Picture Credit : Pinterest

दोन्ही स्तनांमधून एकाच वेळी दूध काढता येते. वेळेची बचत होते आणि वारंवार पंपिंग करणाऱ्या मातांसाठी उपयुक्त ठरतो.

Double Electric Pump

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बाळ एका बाजूने दूध पित असताना दुसऱ्या बाजूने गळणारे दूध वाया न जाता सहज गोळा करता येते.

Silicone Milk Collector

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एक्सप्रेस केलेले दूध सुरक्षितपणे साठवण्यासाठी BPA-Free मिल्क स्टोरेज बॅग्स किंवा स्टोरेज बाटल्या वापरता येतात.

Milk Storage Bags

Picture Credit : Pinterest

पंपचे भाग, बाटल्या आणि निप्पल स्वच्छ व निर्जंतुक ठेवण्यासाठी स्टेरिलायझर उपयुक्त ठरतो.

Bottle Sterilizer

Picture Credit : Pinterest

प्रवासात किंवा ऑफिसमध्ये दूध सुरक्षित तापमानात ठेवण्यासाठी आईस पॅकसह कूलर बॅगचा वापर करता येतो.

Cooler Bag

Picture Credit : Pinterest

तुमच्या वापराची वारंवारता, आराम, बजेट आणि डॉक्टर किंवा लॅक्टेशन कन्सल्टंटचा सल्ला लक्षात घेऊन योग्य ब्रेस्ट पंप निवडा.

गॅझेट निवडताना लक्षात ठेवा

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