ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस म्हणजे बाळासाठी आईचे दूध हाताने किंवा ब्रेस्ट पंपच्या मदतीने काढून सुरक्षितपणे साठवण्याची प्रक्रिया. गरज पडल्यास हे दूध नंतर बाळाला देता येते.
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हाताने चालवावा लागणारा हा पंप हलका, स्वस्त आणि अधूनमधून वापरणाऱ्यांसाठी चांगला पर्याय आहे.
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बटण दाबताच दूध काढता येते. कमी मेहनत लागते आणि नियमित वापरासाठी हा पर्याय अधिक सोयीचा आहे.
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दोन्ही स्तनांमधून एकाच वेळी दूध काढता येते. वेळेची बचत होते आणि वारंवार पंपिंग करणाऱ्या मातांसाठी उपयुक्त ठरतो.
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बाळ एका बाजूने दूध पित असताना दुसऱ्या बाजूने गळणारे दूध वाया न जाता सहज गोळा करता येते.
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एक्सप्रेस केलेले दूध सुरक्षितपणे साठवण्यासाठी BPA-Free मिल्क स्टोरेज बॅग्स किंवा स्टोरेज बाटल्या वापरता येतात.
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पंपचे भाग, बाटल्या आणि निप्पल स्वच्छ व निर्जंतुक ठेवण्यासाठी स्टेरिलायझर उपयुक्त ठरतो.
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प्रवासात किंवा ऑफिसमध्ये दूध सुरक्षित तापमानात ठेवण्यासाठी आईस पॅकसह कूलर बॅगचा वापर करता येतो.
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तुमच्या वापराची वारंवारता, आराम, बजेट आणि डॉक्टर किंवा लॅक्टेशन कन्सल्टंटचा सल्ला लक्षात घेऊन योग्य ब्रेस्ट पंप निवडा.
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