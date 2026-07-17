Ferrari ने Amalfi Spider भारतीय बाजारात ₹4.6 कोटी (एक्स-शोरूम) किंमतीत सादर केली आहे. ही कंपनीच्या प्रीमियम कन्व्हर्टिबल लाइनअपमधील नवीन सुपरकार आहे.
Picture Credit: ferrari
या सुपरकारमध्ये 3.9-लिटर ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन 640hp पॉवर आणि 760Nm टॉर्क निर्माण करते.
Picture Credit: ferrari
Ferrari Amalfi Spider 0 ते 100 किमी/तास वेग फक्त 3.3 सेकंदांत गाठते. या कारचा टॉप स्पीड 320 किमी/तास आहे.
Picture Credit: ferrari
या कारमधील इलेक्ट्रिक सॉफ्ट रूफ अवघ्या 14 सेकंदांत उघडता किंवा बंद करता येतो. त्यामुळे हवामानानुसार कन्व्हर्टिबलचा अनुभव सहज घेता येतो.
Picture Credit: ferrari
डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, मोठी टचस्क्रीन, प्रीमियम लेदर इंटिरिअर आणि आधुनिक कनेक्टेड फीचर्समुळे केबिन अधिक लक्झरी वाटतो.
Picture Credit: ferrari
या सुपरकारमध्ये प्रगत ड्रायव्हिंग असिस्टन्स फीचर्स, आधुनिक ब्रेकिंग सिस्टम आणि विविध इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी टेक्नॉलॉजी देण्यात आल्या आहेत.
Picture Credit: ferrari
ज्यांना वेग, लक्झरी आणि ओपन-टॉप ड्रायव्हिंगचा अनुभव हवा आहे, त्यांच्यासाठी Ferrari Amalfi Spider हा अत्यंत प्रीमियम पर्याय ठरतो.
Picture Credit: ferrari
Ferrari Amalfi Spider ही आकर्षक डिझाइन, दमदार V8 इंजिन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे भारतातील सुपरकार प्रेमींसाठी एक खास पर्याय ठरली आहे.
Picture Credit: ferrari