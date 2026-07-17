Ferrari Amalfi Spider ची भारतात एन्ट्री! 640hp पॉवर आणि 320kmph टॉप स्पीड

Automobile

17 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

किंमत किती?

Ferrari ने Amalfi Spider भारतीय बाजारात ₹4.6 कोटी (एक्स-शोरूम) किंमतीत सादर केली आहे. ही कंपनीच्या प्रीमियम कन्व्हर्टिबल लाइनअपमधील नवीन सुपरकार आहे.

Picture Credit: ferrari

दमदार इंजिन

या सुपरकारमध्ये 3.9-लिटर ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन 640hp पॉवर आणि 760Nm टॉर्क निर्माण करते.

Picture Credit: ferrari

वेगातही सुपरफास्ट

Ferrari Amalfi Spider 0 ते 100 किमी/तास वेग फक्त 3.3 सेकंदांत गाठते. या कारचा टॉप स्पीड 320 किमी/तास आहे.

Picture Credit: ferrari

14 सेकंदांत ओपन-टॉप

या कारमधील इलेक्ट्रिक सॉफ्ट रूफ अवघ्या 14 सेकंदांत उघडता किंवा बंद करता येतो. त्यामुळे हवामानानुसार कन्व्हर्टिबलचा अनुभव सहज घेता येतो.

Picture Credit: ferrari

आलिशान केबिन

डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, मोठी टचस्क्रीन, प्रीमियम लेदर इंटिरिअर आणि आधुनिक कनेक्टेड फीचर्समुळे केबिन अधिक लक्झरी वाटतो.

Picture Credit: ferrari

सुरक्षिततेलाही प्राधान्य

या सुपरकारमध्ये प्रगत ड्रायव्हिंग असिस्टन्स फीचर्स, आधुनिक ब्रेकिंग सिस्टम आणि विविध इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी टेक्नॉलॉजी देण्यात आल्या आहेत.

Picture Credit: ferrari

कोणासाठी आहे ही कार?

ज्यांना वेग, लक्झरी आणि ओपन-टॉप ड्रायव्हिंगचा अनुभव हवा आहे, त्यांच्यासाठी Ferrari Amalfi Spider हा अत्यंत प्रीमियम पर्याय ठरतो.

Picture Credit: ferrari

निष्कर्ष

Ferrari Amalfi Spider ही आकर्षक डिझाइन, दमदार V8 इंजिन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे भारतातील सुपरकार प्रेमींसाठी एक खास पर्याय ठरली आहे.

Picture Credit: ferrari

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