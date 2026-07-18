जुना स्मार्टफोन विकण्यापूर्वी करा ही कामं

Science Technology

18 July 2026

Author:  हर्षदा जाधव

जुना स्मार्टफोन

तुम्ही देखील तुमचा जुना स्मार्टफोन विकण्याचा विचार करत आहात का?

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

महत्त्वाची कामं

जुना स्मार्टफोन विकण्यापूर्वी काही महत्त्वाची कामं पूर्ण गरजेचं आहे. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

तुमचा डेटा

अन्यथा तुमचा डेटा चुकीच्या हातात जाऊ शकतो. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

लॉग आउट

स्मार्टफोनमधील गुगल खाते, ॲपल आयडी, ईमेल आणि इतर सर्व ॲप्समधून लॉगआउट करा.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

अँड्रॉईडमध्ये फाईंड माय डिव्हाईस आणि स्क्रीन लॉक हटवा.

स्क्रीन लॉक

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

आयफोनमध्ये फाईंड माय डिव्हाईस बंद करून ॲपल आयडीमधून साईन आऊट करा. 

ॲपल आयडी

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

फोनमधून सिम कार्ड आणि मेमोरी कार्ड काढून ठेवा.

सिम कार्ड

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

चार्जर, बॉक्स आणि बिल यांसारख्या सर्व ॲक्सेसरीज आहेत याची खात्री करा. 

स्मार्टफोन ॲक्सेसरीज 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

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