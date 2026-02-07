स्मार्टफोनवर व्हिडीओ रेकॉर्ड करताना लक्षात ठेवा या टिप्स

7 February 2026

Author:  हर्षदा जाधव

बाजारात दमदार कॅमेरे असलेले स्मार्टफोन्स उपलब्ध आहेत. 

स्मार्टफोन कॅमेरा

Picture Credit: Pinterest

या स्मार्टफोन्सनी फोटोग्राफी करताना काही महत्त्वाच्या टिप्स लक्षात ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे.

महत्त्वाच्या टिप्स

Picture Credit: Pinterest

कॅमेरा लेन्स 

स्मार्टफोनने व्हिडीओ शूट करताना सर्वात आधी कॅमेरा लेन्स स्वच्छ करा.

Picture Credit: Pinterest

व्हिडीओग्राफी आणि फोटोग्राफी करताना नैसर्गिक प्रकाश आणि योग्य लाईटिंग निवडा. 

नैसर्गिक प्रकाश

Picture Credit: Pinterest

जर तुम्ही स्मार्टफोन सतत हलवत असाल तर व्हिडीओ व्यवस्थित येणार नाही.

व्यवस्थित व्हिडीओ 

Picture Credit: Pinterest

युट्यूबसाठी स्मार्टफोन आडवा ठेवा, तर रिल्स शूट करताना स्मार्टफोन उभा ठेवा.

लक्षात ठेवा

\Picture Credit: Pinterest

व्हिडीओ शूट साऊंड क्लालिटी व्यवस्थित राहण्यासाठी गोंधळ टाळा. 

साऊंड क्लालिटी

Picture Credit: Pinterest

व्हिडीओ शूट करताना झूम करण्याऐवजी तुम्ही ऑब्जेटजवळ जा.

व्हिडीओ झूम

Picture Credit: Pinterest

