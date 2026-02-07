बाजारात दमदार कॅमेरे असलेले स्मार्टफोन्स उपलब्ध आहेत.
या स्मार्टफोन्सनी फोटोग्राफी करताना काही महत्त्वाच्या टिप्स लक्षात ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे.
स्मार्टफोनने व्हिडीओ शूट करताना सर्वात आधी कॅमेरा लेन्स स्वच्छ करा.
व्हिडीओग्राफी आणि फोटोग्राफी करताना नैसर्गिक प्रकाश आणि योग्य लाईटिंग निवडा.
जर तुम्ही स्मार्टफोन सतत हलवत असाल तर व्हिडीओ व्यवस्थित येणार नाही.
युट्यूबसाठी स्मार्टफोन आडवा ठेवा, तर रिल्स शूट करताना स्मार्टफोन उभा ठेवा.
व्हिडीओ शूट साऊंड क्लालिटी व्यवस्थित राहण्यासाठी गोंधळ टाळा.
व्हिडीओ शूट करताना झूम करण्याऐवजी तुम्ही ऑब्जेटजवळ जा.
