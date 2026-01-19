सतत डोळे जळजळत आहेत ? मग 'या' सोप्या टीप्स् फोलो करा

सतत डोळ्यांना जळजळ, जाणवत असेल तर ते धूळ, स्क्रीनचा जास्त वापर, कोरडेपणा यामुळे होतं.
झोपेच्या कमतरतेमुळे देखील डोळ्यांची आग, चुरचुर होते.
डोळ्यांची जळजळ कमी करण्यासाठी काही घरगुती उपाय फायदेशीर आहे.
दिवसातून 2–3 वेळा स्वच्छ, थंड पाण्याने डोळे धुतल्याने आग व थकवा कमी होतो.
कापसात थोडं शुद्ध गुलाबपाणी घेऊन 5–10 मिनिटे डोळ्यांवर ठेवा.
थंड काकडीच्या चकत्या डोळ्यांवर 10 मिनिटे ठेवा.
काकडीमुळे डोळ्यांची सूज, आग व ताण कमी होते.
त्रिफळा चूर्ण पाण्यात उकळून पूर्ण थंड झाल्यावर फक्त बाहेरून डोळे धुवा.
त्रिफळामुळे डोळ्यांचा दाह कमी होतो.
