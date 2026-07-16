Google Family Link च्या मदतीने स्क्रीन टाइम मर्यादा ठरवता येते, Apps मंजूर करता येतात आणि मुलाच्या मोबाईलचा वापर सहज पाहता येतो.
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स्क्रीन टाइम मर्यादा, वेबसाइट फिल्टर, लोकेशन शेअरिंग आणि डिजिटल Activity रिपोर्ट्स यांसारखी फीचर्स एका Appमध्ये मिळतात.
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iPhone आणि iPad वापरकर्त्यांसाठी App Limits, Downtime, Content Restrictions आणि स्क्रीन टाइम रिपोर्ट्स उपलब्ध आहेत.
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हा App मुलांसाठी सुरक्षित मोड तयार करतो. पालकांनी निवडलेल्या Appsशिवाय इतर Apps वापरता येत नाहीत.
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मुलांचा स्क्रीन टाइम मोजणे, App वापराचा अहवाल पाहणे आणि डिजिटल सवयी सुधारण्यासाठी उपयुक्त फीचर्स उपलब्ध आहेत.
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स्क्रीन टाइम, App वापर, इंटरनेट Activity आणि सविस्तर वापराचे रिपोर्ट्स एका ठिकाणी पाहता येतात.
Picture Credit: Playstore
एकाच क्लिकमध्ये डिव्हाइस लॉक करणे, वेळापत्रक तयार करणे आणि ठरावीक Apps ब्लॉक करण्याची सुविधा या Appमध्ये आहे.
Picture Credit: Playstore
कोणतेही App मुलांच्या संगोपनाची जागा घेऊ शकत नाही. स्क्रीन टाइमसाठी स्पष्ट नियम, पालकांचा सहभाग आणि खेळ, वाचन व कुटुंबासोबतचा वेळ यांचा समतोल राखणे सर्वात महत्त्वाचे आहे.
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