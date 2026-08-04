Ather ची पहिली इलेक्ट्रिक मोटरसायकल लवकर लाँच होणार नाही. कंपनीने यासाठी अजून थोडा वेळ लागणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
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Ather सध्या नवीन EL प्लॅटफॉर्मवर आधारित परवडणाऱ्या इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
Picture Credit: pinterest
कंपनी इलेक्ट्रिक मोटरसायकलवर काम करत आहे. मात्र, उत्पादन बाजारात आणण्यासाठी अजून वेळ लागणार आहे.
Picture Credit: pinterest
नवीन प्लॅटफॉर्म, तंत्रज्ञान आणि ग्राहकांची मागणी यांचा अभ्यास करूनच Ather बाईक लाँच करण्याची तयारी करत आहे.
Picture Credit: pinterest
दरम्यान Ultraviolette, Revolt आणि Matter सारख्या कंपन्या इलेक्ट्रिक मोटरसायकल सेगमेंटमध्ये आपली उपस्थिती मजबूत करत आहेत.
Picture Credit: pinterest
EL प्लॅटफॉर्म भविष्यातील अनेक Ather उत्पादनांचा पाया ठरणार असून त्यानंतर मोटरसायकल प्रोजेक्टला अधिक गती मिळू शकते.
Picture Credit: pinterest
सध्या Ather कडून इलेक्ट्रिक मोटरसायकलच्या लाँचची अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही.
Picture Credit: pinterest
Ather ची इलेक्ट्रिक बाईक येण्यास वेळ असला तरी कंपनीकडून नवीन स्कूटर आणि अत्याधुनिक EV तंत्रज्ञानाची अपेक्षा कायम आहे.
Picture Credit: pinterest