Athar ची इलेक्ट्रिक बाईक येण्यास होतोय उशीर

Automobile

04 Aug 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Ather ची पहिली इलेक्ट्रिक मोटरसायकल लवकर लाँच होणार नाही. कंपनीने यासाठी अजून थोडा वेळ लागणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.

Ather ची बाईक कधी येणार?

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Ather सध्या नवीन EL प्लॅटफॉर्मवर आधारित परवडणाऱ्या इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करत आहे.

सध्या स्कूटरवर फोकस

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कंपनी इलेक्ट्रिक मोटरसायकलवर काम करत आहे. मात्र, उत्पादन बाजारात आणण्यासाठी अजून वेळ लागणार आहे.

बाईक प्रोजेक्ट सुरू

Picture Credit: pinterest

नवीन प्लॅटफॉर्म, तंत्रज्ञान आणि ग्राहकांची मागणी यांचा अभ्यास करूनच Ather बाईक लाँच करण्याची तयारी करत आहे.

घाई न करण्यामागचे कारण

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दरम्यान Ultraviolette, Revolt आणि Matter सारख्या कंपन्या इलेक्ट्रिक मोटरसायकल सेगमेंटमध्ये आपली उपस्थिती मजबूत करत आहेत.

स्पर्धा वाढत आहे

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EL प्लॅटफॉर्म भविष्यातील अनेक Ather उत्पादनांचा पाया ठरणार असून त्यानंतर मोटरसायकल प्रोजेक्टला अधिक गती मिळू शकते.

नवीन प्लॅटफॉर्म महत्त्वाचा

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सध्या Ather कडून इलेक्ट्रिक मोटरसायकलच्या लाँचची अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही.

लाँचसाठी अजून प्रतीक्षा

Picture Credit: pinterest

Ather ची इलेक्ट्रिक बाईक येण्यास वेळ असला तरी कंपनीकडून नवीन स्कूटर आणि अत्याधुनिक EV तंत्रज्ञानाची अपेक्षा कायम आहे.

EV चाहत्यांसाठी काय खास?

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