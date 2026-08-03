घरावर Rooftop Solar असेल, तर EV बाईक चार्ज करण्याचा खर्च खूपच कमी होऊ शकतो.
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बहुतेक EV बाइक्समध्ये 3 ते 5 kWh क्षमतेची बॅटरी असते. त्यामुळे फुल चार्जसाठी साधारण 3–5 युनिट वीज लागते.
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जर चार्जिंग थेट Solar मधून होत असेल, तर विजेचा अतिरिक्त खर्च जवळपास शून्य असू शकतो. अतिरिक्त वीज ग्रिडमधून घेतल्यासच बिल लागू शकते.
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घरच्या विजेवर चार्ज केल्यास एका फुल चार्जचा खर्च साधारण ₹20 ते ₹50 दरम्यान येऊ शकतो. हा खर्च स्थानिक वीज दर आणि बॅटरी क्षमतेवर अवलंबून असतो.
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दररोज 30–40 किमी वापर करणाऱ्या अनेक रायडर्ससाठी मासिक चार्जिंग खर्च साधारण ₹150–₹500 इतका असू शकतो. Solar असल्यास हा खर्च आणखी कमी होऊ शकतो.
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2kW किंवा 3kW Rooftop Solar सिस्टीम घरगुती वापरासोबत EV बाईक चार्जिंगसाठीही अनेक कुटुंबांना पुरेशी ठरू शकते.
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सकाळी 10 ते दुपारी 3 या वेळेत Solar निर्मिती जास्त असल्याने त्या काळात चार्जिंग केल्यास जास्तीत जास्त Solar वीज वापरता येते.
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पेट्रोलचा खर्च वाचतो चार्जिंग खर्च कमी होतो पर्यावरणपूरक प्रवास
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जर तुमच्या घरावर Solar Panel असेल, तर EV बाईक चालवण्याचा दैनंदिन खर्च अत्यंत कमी होऊ शकतो. Solar आणि EV यांचे संयोजन दीर्घकाळात आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकते.
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