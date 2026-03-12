इराण-इस्त्राईल-अमेरिकेदरम्यान होणाऱ्या त्रासाने जगभरात इंधनाचा तुटवडा सुरू झाला आहे
Picture Credit: atherenergy.com
दरम्यान इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वा कार्स वापरणाऱ्या ग्राहकांना यामध्ये नक्कीच त्रास नाही आणि एक वेगळे समाधान आहे
यावेळी इलेक्ट्रिक स्कूटर्सवर चांगल्या ऑफर्स असून नवी स्कूटर विकत घेण्याचा विचार करत असाल तर नक्की वाचा
एथर एनर्जीने स्कूटर्सवर मर्यादित कालावधीकरिता डिस्काऊंटची घोषणा केली आहे. 20 हजारपर्यंत ही ऑफर आहे
ही ऑफर कंपनी सर्वात स्वस्त Ritza आणि Ather 450 यावर देत असून 31 मार्च, 2026 पर्यंतच असणार आहे
या ऑफरमुळे ग्राहकांना 20 हजारांची सूट मिळणार असून 10 हजार रुपयांचे क्रेडिट कार्ड डिस्काऊंटदेखील आहे
याशिवाय 6500 रुपयांची रोख रक्कम सूट असून 3500 रूपयांची Extended Component Warranty मिळणार आहे
ही ऑफर एथरच्या सर्व डीलरशिप नेटवर्कवर असून याचा लाभ केवळ मार्च महिन्यापुरताच आहे
