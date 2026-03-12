20 हजार डिस्काऊंट! स्कूटर घेणाऱ्यांची लॉटरी

Auto

12 March 2026

Author:  दिपाली नाफडे

इराण-इस्त्राईल-अमेरिकेदरम्यान होणाऱ्या त्रासाने जगभरात इंधनाचा तुटवडा सुरू झाला आहे

महागाई

Picture Credit: atherenergy.com

दरम्यान इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वा कार्स वापरणाऱ्या ग्राहकांना यामध्ये नक्कीच त्रास नाही आणि एक वेगळे समाधान आहे

ग्राहक

Picture Credit: atherenergy.com

यावेळी इलेक्ट्रिक स्कूटर्सवर चांगल्या ऑफर्स असून नवी स्कूटर विकत घेण्याचा विचार करत असाल तर नक्की वाचा

ऑफर्स

Picture Credit: atherenergy.com

एथर एनर्जीने स्कूटर्सवर मर्यादित कालावधीकरिता डिस्काऊंटची घोषणा केली आहे. 20 हजारपर्यंत ही ऑफर आहे

एथर

Picture Credit: atherenergy.com

कोणत्या स्कूटर्स

ही ऑफर कंपनी सर्वात स्वस्त Ritza आणि Ather 450 यावर देत असून 31 मार्च, 2026 पर्यंतच असणार आहे

Picture Credit: atherenergy.com

या ऑफरमुळे ग्राहकांना 20 हजारांची सूट मिळणार असून 10 हजार रुपयांचे क्रेडिट कार्ड डिस्काऊंटदेखील आहे

फायदा

Picture Credit: atherenergy.com

याशिवाय 6500 रुपयांची रोख रक्कम सूट असून 3500 रूपयांची Extended Component Warranty मिळणार आहे

रोख

Picture Credit: atherenergy.com

ही ऑफर एथरच्या सर्व डीलरशिप नेटवर्कवर असून याचा लाभ केवळ मार्च महिन्यापुरताच आहे

कुठे मिळणार?

Picture Credit: atherenergy.com

झोप पूर्ण न झाल्याचे 7 साइड इफेक्ट्स

पुढे वाचा