झोप पूर्ण न झाल्यास दिवसभर शरीरात ऊर्जा कमी वाटते. त्यामुळे काम करताना पटकन थकवा जाणवू शकतो.
Picture Credit: Pinterest
झोप कमी झाल्यास मेंदू व्यवस्थित काम करत नाही. त्यामुळे अभ्यास किंवा कामावर लक्ष देणे कठीण होते.
Picture Credit: Pinterest
पुरेशी झोप न मिळाल्यास मन अस्थिर होते. त्यामुळे छोटी-छोटी गोष्टही त्रासदायक वाटू शकते.
Picture Credit: Pinterest
झोप शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत ठेवण्यास मदत करते. झोपेची कमतरता असल्यास आजार होण्याची शक्यता वाढते.
Picture Credit: Pinterest
झोप कमी झाल्यास डोकेदुखी किंवा डोके जड वाटणे अशी समस्या होऊ शकते.
Picture Credit: Pinterest
झोप पूर्ण न झाल्यास भूक वाढवणारे हार्मोन्स सक्रिय होतात. त्यामुळे जास्त खाण्याची सवय लागून वजन वाढू शकते.
Picture Credit: Pinterest
झोप कमी झाल्यास डोळ्यांखाली काळी वर्तुळे आणि त्वचा निस्तेज दिसू शकते.
Picture Credit: Pinterest