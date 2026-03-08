झोपेची कमतरता शरीरासाठी किती धोकादायक?

Life style

08 March 2026

Author:  नुपूर भगत

झोप पूर्ण न झाल्यास दिवसभर शरीरात ऊर्जा कमी वाटते. त्यामुळे काम करताना पटकन थकवा जाणवू शकतो.

सतत थकवा जाणवणे

Picture Credit: Pinterest

झोप कमी झाल्यास मेंदू व्यवस्थित काम करत नाही. त्यामुळे अभ्यास किंवा कामावर लक्ष देणे कठीण होते.

लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण

Picture Credit: Pinterest

पुरेशी झोप न मिळाल्यास मन अस्थिर होते. त्यामुळे छोटी-छोटी गोष्टही त्रासदायक वाटू शकते.

 चिडचिड आणि मूड स्विंग

Picture Credit: Pinterest

झोप शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत ठेवण्यास मदत करते. झोपेची कमतरता असल्यास आजार होण्याची शक्यता वाढते.

रोगप्रतिकारक शक्ती 

Picture Credit: Pinterest

झोप कमी झाल्यास डोकेदुखी किंवा डोके जड वाटणे अशी समस्या होऊ शकते.

डोकेदुखीची समस्या

Picture Credit: Pinterest

झोप पूर्ण न झाल्यास भूक वाढवणारे हार्मोन्स सक्रिय होतात. त्यामुळे जास्त खाण्याची सवय लागून वजन वाढू शकते.

वजन वाढण्याचा धोका

Picture Credit: Pinterest

झोप कमी झाल्यास डोळ्यांखाली काळी वर्तुळे आणि त्वचा निस्तेज दिसू शकते.

त्वचेवर परिणाम

Picture Credit: Pinterest

