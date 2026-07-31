Ather Energy ने आपल्या Gen 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर्ससाठी 'Pothole Alerts' फीचर रोलआउट करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे रस्त्यातील खड्ड्यांबाबत रायडरला आधीच सूचना मिळणार आहे.
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Ather च्या कनेक्टेड स्कूटर्समधून मिळणाऱ्या रिअल-टाइम डेटाच्या आधारे खराब रस्ते आणि खड्डे ओळखले जातात. त्यानंतर स्कूटर रायडरला व्हॉइस किंवा डिस्प्लेवर अलर्ट देते.
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हे फीचर OTA (Over-the-Air) अपडेटद्वारे Gen 2 प्लॅटफॉर्मवरील पात्र Ather इलेक्ट्रिक स्कूटर्सना दिले जात आहे. त्यामुळे सर्व्हिस सेंटरला जाण्याची गरज नाही.
Picture Credit: pinterest
खड्ड्यांचा इशारा वेळेवर मिळाल्याने अचानक ब्रेक लावण्याची किंवा संतुलन बिघडण्याची शक्यता कमी होते. विशेषतः पावसाळ्यात हे फीचर अधिक उपयुक्त ठरू शकते.
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AtherStack अपडेटमध्ये Crash Alert, ParkSafe, LockSafe आणि प्रगत व्हॉइस कमांड्ससारखी अनेक स्मार्ट फीचर्सही उपलब्ध करून दिली जात आहेत.
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भारतातील रस्त्यांची परिस्थिती लक्षात घेऊन हे फीचर विकसित करण्यात आले आहे. अधिकाधिक स्कूटर्सकडून डेटा मिळत गेल्याने अलर्टची अचूकताही सतत सुधारत जाणार आहे.
Picture Credit: pinterest
जर तुम्ही Ather इलेक्ट्रिक स्कूटर वापरत असाल, तर हे अपडेट तुमचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि स्मार्ट बनवू शकते. भविष्यात अशा AI-आधारित सेफ्टी फीचर्स इतर ब्रँड्समध्येही पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
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