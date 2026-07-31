Wi-Fi 7 हे नवीन पिढीचे वायरलेस नेटवर्क तंत्रज्ञान आहे. यामध्ये अधिक वेग, कमी विलंब (Latency) आणि एकाच वेळी अनेक डिव्हाइस अधिक कार्यक्षमतेने कनेक्ट करण्याची क्षमता मिळते.
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Wi-Fi 7 मध्ये मोठे चॅनेल, Multi-Link Operation (MLO) आणि सुधारित डेटा ट्रान्सफर तंत्रज्ञान वापरले जाते. त्यामुळे नेटवर्क अधिक स्थिर आणि जलद राहते.
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4K/8K व्हिडिओ स्ट्रीमिंग ऑनलाइन गेमिंग Work From Home Smart Home डिव्हाइसेस मोठ्या फाइल्सचे जलद ट्रान्सफर . या वापरासाठी Wi-Fi 7 उपयुक्त ठरू शकते..
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फक्त Wi-Fi 7 राऊटर पुरेसा नाही. तुमचा स्मार्टफोन, लॅपटॉप किंवा इतर डिव्हाइसही Wi-Fi 7 ला सपोर्ट करणारे असणे आवश्यक आहे.
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जर तुमच्याकडे कमी इंटरनेट स्पीड, मोजकी डिव्हाइसेस आणि साधा वापर असेल, तर Wi-Fi 6 किंवा Wi-Fi 6E पुरेसे ठरू शकते. Wi-Fi 7 ची गरज प्रामुख्याने जास्त डेटा वापरणाऱ्या घरांमध्ये जाणवते.
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तुमचा इंटरनेट प्लॅन किती Mbps आहे? घरात किती डिव्हाइसेस जोडली जातात? नवीन फोन किंवा लॅपटॉप Wi-Fi 7 सपोर्ट करतो का? राऊटर बदलण्याचा खर्च योग्य आहे का?
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Wi-Fi 7 हे भविष्यासाठी तयार असलेले तंत्रज्ञान आहे. मात्र, प्रत्येक घरासाठी लगेच अपग्रेड करणे आवश्यक नाही. तुमचा वापर, इंटरनेट स्पीड आणि डिव्हाइसेस यानुसार निर्णय घेतल्यास पैशांची बचतही होईल.
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