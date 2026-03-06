1 किलो CNG वर Auto Rickshaw किती किमी चालते? 

देशातील प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला ऑटो रिक्षा पाहायला मिळतात.
यातील बहुतेक रिक्षा CNG वर चालत असतात.
मात्र, तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का की रिक्षा 1 किलो सीएनजीवर किती किमीचे अंतर कापेल?
सामान्यतः CNG वर चालणारी ऑटो रिक्षा १ किलो CNG मध्ये सुमारे 30 ते 35 किमी अंतर पार करू शकते.
मायलेज हे मुख्यतः इंजिनची स्थिती, मेंटेनन्स आणि ड्रायव्हिंग स्टाईल यावर अवलंबून असते.
शहरात जास्त ट्रॅफिक आणि सतत स्टार्ट-स्टॉप ड्रायव्हिंग असल्यास मायलेज कमी होऊ शकते.
हायवे किंवा मोकळ्या रस्त्यावर चालवल्यास CNG चे मायलेज जास्त मिळते.