ओल्या रस्त्यावर जास्त वेग धोकादायक ठरू शकतो. नेहमी सुरक्षित वेग ठेवा.
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हार्ड ब्रेकिंगमुळे बाईक घसरण्याची शक्यता वाढते.
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झिजलेले टायर पावसात पकड कमी करतात.
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कमी दृश्यमानतेत इतर वाहनचालकांना तुम्ही सहज दिसता.
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खड्ड्यांची खोली अंदाजणे कठीण असल्याने अपघात होऊ शकतो.
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योग्य रेनकोट आणि ग्लोव्ह्जमुळे राइड अधिक सुरक्षित होते.
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समोरील वाहनापासून अधिक अंतर ठेवल्यास प्रतिक्रिया देण्यासाठी वेळ मिळतो.
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चिखल आणि पाणी साचल्याने गंज येण्याचा धोका वाढतो.
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पावसाळ्यात बाईकची वेळोवेळी सर्व्हिसिंग केल्यास अशा समस्यांचा धोका कमी होतो.
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