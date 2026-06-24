बाईक चालवताना या ८ चुका टाळा

Automobile

24 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

वेगावर नियंत्रण ठेवा

ओल्या रस्त्यावर जास्त वेग धोकादायक ठरू शकतो. नेहमी सुरक्षित वेग ठेवा.

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अचानक ब्रेक मारू नका

हार्ड ब्रेकिंगमुळे बाईक घसरण्याची शक्यता वाढते.

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टायरची स्थिती तपासा

झिजलेले टायर पावसात पकड कमी करतात.

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कमी दृश्यमानतेत इतर वाहनचालकांना तुम्ही सहज दिसता.

 हेडलाइट सुरू ठेवा

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खड्ड्यांची खोली अंदाजणे कठीण असल्याने अपघात होऊ शकतो.

पाण्याने भरलेले खड्डे टाळा

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योग्य रेनकोट आणि ग्लोव्ह्जमुळे राइड अधिक सुरक्षित होते.

रेन गिअरचा वापर करा

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समोरील वाहनापासून अधिक अंतर ठेवल्यास प्रतिक्रिया देण्यासाठी वेळ मिळतो.

 सुरक्षित अंतर ठेवा

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चिखल आणि पाणी साचल्याने गंज येण्याचा धोका वाढतो.

राइडनंतर बाईक स्वच्छ करा

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पावसाळ्यात बाईकची वेळोवेळी सर्व्हिसिंग केल्यास अशा समस्यांचा धोका कमी होतो.

नियमित तपासणी आवश्यक ठरते

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