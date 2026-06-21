इंडक्शन स्टोव्ह वापरताना काही सामान्य चूका मोठं नुकसान करू शकतात.
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इंडक्शन स्टोव्हवर ॲल्युमिनियम, काच किंवा सामान्य स्टिलच्या भाड्यांचा वापर धोकादायक ठरू शकतो.
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स्टोव्हवर गरजेपक्षा जास्त वजन ठेवल्याने त्याचे ग्लास तुटण्याची शक्यता असते.
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ओल्या पृष्ठभागामुळे स्टोव्हचे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट खराब होऊ शकते आणि सेंसर बिघडू शकतो.
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इंडक्शन स्टोव्ह नेहमी अशा ठिकाणी ठेवा जिथे हवा खेळती राहिल.
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स्टोव्ह पूर्णपणे बंद होण्यापूर्वीच प्लग काढला तर उपकरणाचे आयुष्य कमी होऊ शकते.
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इंडक्शन स्टोव्ह वापरताना नेहमी योग्य भाड्यांचा वापर करा.
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इंडक्शन स्टोव्ह वापरण्यापूर्वी सुक्या कपड्याने व्यवस्थित पुसून घ्या.
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