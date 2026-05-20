युट्यूब चॅनेलवर व्हिडीओ अपलोड करताना काही नियमांचे पालन करणं गरजेचं आहे.
अन्यथा तुमचं युट्यूब चॅनेल कायमचं बंद होऊ शकतं.
लोकांमध्ये द्वेष आणि वाद निर्माण होईल, असे व्हिडीओ अपलोड करणं टाळा.
युट्यूबच्या गाईडलाईन्स आणि नियमांकडे दुर्लक्ष करू नका.
तुमच्या युट्यूब चॅनेलवर अश्लील कंटेट अपलोड करू नका.
कॉपीराईट असलेला कंटेट अपलोड केल्यास चॅनेल बंद होऊ शकतो.
लोकांच्या भावनांना ठेच पोहोचेल असे व्हिडीओ अपलोड करू नका.
प्रत्येत व्हिडीओ अपलोड करताना योग्य काळजी घ्या.
