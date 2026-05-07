स्टायलिश दिसणारी प्रत्येक बाईक तुमच्यासाठी योग्य असेलच असं नाही. आरामदायक रायडिंग पोझिशन आहे का? रोजच्या वापरासाठी योग्य आहे का? मायलेज किती मिळतो. या सर्व गोष्टीचा विचार करा.
लोक फक्त शोरुमची किंमत पाहतात. पण, इतर खर्च विसरतात. Insurance, हेल्मेट, राईडिंग गिअर, सर्व्हिस कोस्ट, पेट्रोल खर्च असा बाईक सोबत येणारा पूर्ण खर्च आधी पाहून घ्या.
पॉवरफुल बाईक घेतली पण, मायलेज खूप कमी असेल तर महिन्याचा खर्च वाढतो. दररोजच्या वापरासाठी हाय मायलेज बाईक चांगली.
शोरुममध्ये बसून निसीट कम्फर्ट, वेट हँडलिंग अशा सर्व गोष्टी स्वत:चालवून पाहिल्यावरच मग निर्णय घ्या. र्णय घेऊ नका. टेस्ट राईड करुनच कम्फर्ट समजेल.
पहिली बाईक असल्यास खूप High Performance Bike Handle करणं अवघड जाऊ शकते. नवख्यानसाठी लाईटवेट बाईक उत्तम.
फक्त बाईक घेणे पुरेसे नाही. त्यासोबत हँडग्लोज, रायडिंग जॅकेट, हेल्मेट या गोष्टी महत्त्वाच्या. त्यानंतर स्टाईल.
बाईकचे सर्व्हिस सेंटर जवळ आहे का ते पाहा. तसेच स्पेअर पार्ट्स सहज मिळतात का? ते पाहा.
पहिली बाईक ही Comfortable, सेफ आणि Affordable असावी. दररोजच्या वापर या गोष्टीचा विचार करुन खरेदी करावी. सोशल मीडियावर विश्वास ठेवू नका.
