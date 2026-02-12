सावधान! फोन चार्ज करताना  तुम्हीही करताय या चुका?

12 February 2026

Author: वेद बर्वे

'या' चुकांमुळे होऊ शकतो इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईसचा स्फोट

सावधान

पूर्ण चार्जिंग केल्यानंतरही तो  प्लग इन करून ठेवणे

ओव्हर चार्जिंग

यामुळे फोनमधील लिथियम-आयन किंवा लिथियम-पॉलिमर बॅटरी ओव्हरहीट होऊ शकते

बॅटरी

फोन वारंवार ओव्हरहीट होत  असेल, तर त्वरित दुकानात दाखवा

ओव्हरहीटिंगकडे दुर्लक्ष

फोन रात्रभर चार्जिंगला ठेवू नका, अंगाखाली किंवा उशीखाली फोन घेऊन झोपणे टाळा

ओव्हरहीटिंग कसे टाळाल?

फोन सतत चार्ज होत असेल, तर  इलेक्ट्रिक व्होल्टेजमधील चढउतार  बॅटरी, चार्जिंग पोर्ट वा मदरबोर्डला  नुकसान पोहोचवू शकतात

व्होल्टेजमधील चढ-उतार

दीर्घकाळ चार्जिंगमुळे हार्डवेअर ताण येऊन, फोन स्लो होऊ शकतो

फंक्शनिंगवर परिणाम

दरवेळी 100% चार्जिंग आवश्यक नाही  तज्ञांच्या मते, बॅटरी 20% ते 80%  दरम्यान ठेवणे चांगले. यामुळे बॅटरीवर  कमी ताण येतो आणि तिचे आयुष्य वाढते

किती चार्जिंग योग्य?

