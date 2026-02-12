'या' चुकांमुळे होऊ शकतो इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईसचा स्फोट
पूर्ण चार्जिंग केल्यानंतरही तो प्लग इन करून ठेवणे
यामुळे फोनमधील लिथियम-आयन किंवा लिथियम-पॉलिमर बॅटरी ओव्हरहीट होऊ शकते
फोन वारंवार ओव्हरहीट होत असेल, तर त्वरित दुकानात दाखवा
फोन रात्रभर चार्जिंगला ठेवू नका, अंगाखाली किंवा उशीखाली फोन घेऊन झोपणे टाळा
फोन सतत चार्ज होत असेल, तर इलेक्ट्रिक व्होल्टेजमधील चढउतार बॅटरी, चार्जिंग पोर्ट वा मदरबोर्डला नुकसान पोहोचवू शकतात
दीर्घकाळ चार्जिंगमुळे हार्डवेअर ताण येऊन, फोन स्लो होऊ शकतो
दरवेळी 100% चार्जिंग आवश्यक नाही तज्ञांच्या मते, बॅटरी 20% ते 80% दरम्यान ठेवणे चांगले. यामुळे बॅटरीवर कमी ताण येतो आणि तिचे आयुष्य वाढते
