'या' 3 कारणांमुळे तुमचे Aadhar Card डिॲक्टीव होऊ शकते 

Tech

12 February 2026

Author: वेद बर्वे

जर एकाच व्यक्तीच्या नावावर दोन  Aadhaar नंबर जारी झाले असतील, तर UIDAI तपासणीनंतर  एक नंबर डिॲक्टीव केला जातो

डुप्लीकेट Aadhaar

दुसऱ्यांदा Aadhaar कार्ड बनवायची वेळ आल्यास, सर्वात आधी कार्डचे स्टेटस ऑनलाईन चेक करा

उपाय काय?

आधार मधील तुमच्या बोटांचे ठसे, बुबुळांचे स्कॅन असा बायोमॅट्रिक  डेटा करप्ट झाल्यास कार्ड  बंद होऊ शकते

बायोमॅट्रिक एरर

हे टाळण्यासाठी UIDAI वेळोवेळी  बायोमेट्रिक्स अपडेट करण्याची  शिफारस करते

उपाय काय?

Aadhar बनवताना नाव, जन्मतारीख यासारखी माहिती चुकीची असल्यास  किंवा बनावट कागदपत्रे सादर केल्यास, चौकशीनंतर कार्ड निष्क्रिय  केले जाऊ शकते

चुकीची वा खोटी माहिती

जर तुमच्या आधारमध्ये काही त्रुटी  असतील तर शक्य तितक्या लवकर  त्या अपडेट करणे चांगले

उपाय काय?

तुमचे आधार स्टेटस तपासण्यासाठी  अधिकृत UIDAI वेबसाइटला भेट द्या वारंवार ऑथेंटिकेशन फेल आल्यास तुम्हाला अपडेटची गरज भासू शकते

आधार स्टेटस कसे तपासाल?

