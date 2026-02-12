जर एकाच व्यक्तीच्या नावावर दोन Aadhaar नंबर जारी झाले असतील, तर UIDAI तपासणीनंतर एक नंबर डिॲक्टीव केला जातो
Picture Credit: Samsung
दुसऱ्यांदा Aadhaar कार्ड बनवायची वेळ आल्यास, सर्वात आधी कार्डचे स्टेटस ऑनलाईन चेक करा
Picture Credit: Pinterest
आधार मधील तुमच्या बोटांचे ठसे, बुबुळांचे स्कॅन असा बायोमॅट्रिक डेटा करप्ट झाल्यास कार्ड बंद होऊ शकते
Picture Credit: Pinterest
हे टाळण्यासाठी UIDAI वेळोवेळी बायोमेट्रिक्स अपडेट करण्याची शिफारस करते
Picture Credit: Pinterest
Aadhar बनवताना नाव, जन्मतारीख यासारखी माहिती चुकीची असल्यास किंवा बनावट कागदपत्रे सादर केल्यास, चौकशीनंतर कार्ड निष्क्रिय केले जाऊ शकते
Picture Credit: Pinterest
जर तुमच्या आधारमध्ये काही त्रुटी असतील तर शक्य तितक्या लवकर त्या अपडेट करणे चांगले
Picture Credit: Pinterest
तुमचे आधार स्टेटस तपासण्यासाठी अधिकृत UIDAI वेबसाइटला भेट द्या वारंवार ऑथेंटिकेशन फेल आल्यास तुम्हाला अपडेटची गरज भासू शकते
Picture Credit: Pinterest