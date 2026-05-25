फोन चार्जिंगला लावला असेल तेव्हा मोबाईल गेम खेळू नका.
गेम खेळताना इतर अॅप्स चालू ठेऊ नका, अन्यथा फोन हँग होऊ शकतो.
दिर्घकाळ गेम खेळल्यास हात आणि बोटे दुखू शकतात.
सतत तासंतास गेम खेळल्याने गेमिंग परफॉर्मंस खराब होऊ शकतो.
गेम अपडेट केला नाही तर बस्ग आणि क्रॅशसारख्या समस्या येऊ शकतात.
गेमिंग सेटिंग योग्य प्रकारे सेट केली नाही तर गेम लॅग होऊ शकतो.
अस्थिर वायफाय कनेक्टिव्हीटीमुळे गेमिंग अनुभव खराब होऊ शकतो.
गेम खेळताना स्मार्टफोनची बॅटरी फुल असणं आणि स्टेबल इंटरनेट असणं गरजेचं आहे.
