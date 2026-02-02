लॅपटॉप केवळ किंमत बघून नाही तर परफॉर्मन्स आणि स्पीड बघून खरेदी करा.
Picture Credit: Pinterest
तुम्हाला कोणत्या कारणासाठी लॅपटॉप पाहिजे आहे, याचा विचार करा आणि त्यानंतर लॅपटॉपची निवड करा.
Intel i5 / Ryzen 5 किंवा त्यापेक्षा चांगला प्रोसेसर असलेला लॅपटॉप खरेदी केल्यास स्मूथ परफॉर्मन्स मिळतो.
सामान्य वापरासाठी 8GB आणि हेवी वापरासाठी 16GB रॅम असलेल्या लॅपटॉपची निवड करा.
SSD मुळे लॅपटॉप जलद सुरू होतो आणि हँग कमी होतो.
लॅपटॉपमध्ये किमान 6 ते 8 तासांचे बॅटरी बॅकअप ऑफर केले जात असेल याची खात्री करा.
लॅपटॉपमध्ये Full HD (1080p) डिस्प्ले असल्यास डोळ्यांना त्रास होणार नाही.
लॅपटॉपचे फीचर्स तपासा, तुमची गरज लक्षात घ्या आणि यानंतरच लॅपटॉप खरेदी करा.
