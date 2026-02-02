लॅपटॉप घेताना 'या' चुका टाळा

2 February 2026

Author:  हर्षदा जाधव

लॅपटॉप केवळ किंमत बघून नाही तर परफॉर्मन्स आणि स्पीड बघून खरेदी करा. 

लॅपटॉपची किंमत

तुम्हाला कोणत्या कारणासाठी लॅपटॉप पाहिजे आहे, याचा विचार करा आणि त्यानंतर लॅपटॉपची निवड करा. 

गरज लक्षात घ्या

चांगला प्रोसेसर निवडा

Intel i5 / Ryzen 5 किंवा त्यापेक्षा चांगला प्रोसेसर असलेला लॅपटॉप खरेदी केल्यास स्मूथ परफॉर्मन्स मिळतो.

सामान्य वापरासाठी 8GB आणि हेवी वापरासाठी 16GB रॅम असलेल्या लॅपटॉपची निवड करा. 

रॅम लक्षात घ्या

SSD मुळे लॅपटॉप जलद सुरू होतो आणि हँग कमी होतो.

लक्षात ठेवा

लॅपटॉपमध्ये किमान 6 ते 8 तासांचे बॅटरी बॅकअप ऑफर केले जात असेल याची खात्री करा. 

बॅटरी बॅकअप

लॅपटॉपमध्ये Full HD (1080p) डिस्प्ले असल्यास डोळ्यांना त्रास होणार नाही. 

लॅपटॉपचा डिस्प्ले

लॅपटॉपचे फीचर्स तपासा, तुमची गरज लक्षात घ्या आणि यानंतरच लॅपटॉप खरेदी करा. 

नेहमी लक्षात ठेवा

