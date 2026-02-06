आधार नंबर, बँक डिटेल्स, पासवर्ड किंवा ओटीपी सारखी माहिती कधीही AI सोबत शेअर करू नका.
AI ने दिलेली माहिती 100 टक्के बरोबर असतेच असं नाही, त्यामुळे सर्वात आधी पडताळणी करा.
ऑफिस किंवा अभ्यासासाठी AI ची मदत घ्या, पण पूर्णपणे अवलंबून राहू नका
AI ने दिलेल्या कंटेटचा जशाच तसा वापर केल्यास ड्यूप्लिकेट कंटेट होऊ शकतो
फ्री AI टूल्सचा वापर करताना सर्वात आधी प्रायव्हसी पॉलिसी वाचा
AI अतिवापर केल्यास तुमची क्रिएटीव्हिटी कमी होऊ शकते
AI ने दिलेल्या फोटोचा वापर करताना कॉपिराईट नियम तपासा
AI चा चुकीचा वापर केल्यास डेटा चोरी, चुकीची माहिती, सायबर फसवणूक सारख्या घटना घडू शकतात.
