AI वापरताना टाळा या चुका

Science Technology

6 February 2026

Author:  हर्षदा जाधव

आधार नंबर, बँक डिटेल्स, पासवर्ड किंवा ओटीपी सारखी माहिती कधीही AI सोबत शेअर करू नका. 

लक्षात ठेवा

AI ने दिलेली माहिती 100 टक्के बरोबर असतेच असं नाही, त्यामुळे सर्वात आधी पडताळणी करा. 

माहिती पडताळा

AI वर अवलंबून राहू नका

ऑफिस किंवा अभ्यासासाठी AI ची मदत घ्या, पण पूर्णपणे अवलंबून राहू नका 

AI ने दिलेल्या कंटेटचा जशाच तसा वापर केल्यास ड्यूप्लिकेट कंटेट होऊ शकतो

ड्यूप्लिकेट कंटेट

फ्री AI टूल्सचा वापर करताना सर्वात आधी प्रायव्हसी पॉलिसी वाचा

प्रायव्हसी पॉलिसी 

AI अतिवापर केल्यास तुमची क्रिएटीव्हिटी कमी होऊ शकते

क्रिएटीव्हिटी कमी होईल

AI ने दिलेल्या फोटोचा वापर करताना कॉपिराईट नियम तपासा

कॉपिराईट नियम वाचा

AI चा चुकीचा वापर केल्यास डेटा चोरी, चुकीची माहिती, सायबर फसवणूक सारख्या घटना घडू शकतात.

सायबर फसवणूक

