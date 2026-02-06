सेकंड-हँड लॅपटॉप खरेदी करण्यापूर्वी वाचा फायदे-तोटे

Science Technology

6 February 2026

Author:  हर्षदा जाधव

बजेटमध्ये आणि नवीन लॅपटॉपपेक्षा 30–50 टक्यांहून कमी किंमतीत एक चांगले डिव्हाईस खरेदी करू शकता.

चांगले डिव्हाईस

Picture Credit: Pinterest

ऑफीस किंवा बेसिक कामांसाठी  सेकंड हँड लॅपटॉप खरेदी करण्याचा सल्ला दिला जातो.

सेकंड हँड लॅपटॉप

Picture Credit: Pinterest

इलेक्ट्रॉनिक कचरा

सेकंडहँड किंवा वापरलेला लॅपटॉप खरेदी केल्यास इलेक्ट्रॉनिक कचरा कमी होतो.

Picture Credit: Pinterest

सेकंडहँड लॅपटॉपची बॅटरी हेल्थ खराब असू शकते, त्यामुळे जास्तीचा खर्च करावा लागू शकतो.

बॅटरी हेल्थ

Picture Credit: Pinterest

सेकंडहँड लॅपटॉपला वॉरंटी नसते त्यामुळे दुरुस्तीचा खर्च वाढू शकतो.

लॅपटॉप वॉरंटी

Picture Credit: Pinterest

काहीवेळेस गरम होणे, मंद कामगिरी, कीबोर्ड/डिस्प्ले समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.

मंद कामगिरी

\Picture Credit: Pinterest

जर तुम्ही अत्यंत जुने वर्जन खरेदी केले तर नवीन सॉफ्टवेअर अपडेट्स मिळत नाहीत. 

जुने वर्जन

Picture Credit: Pinterest

सेकंडहँड लॅपटॉप खरेदी करताना बॅटरी हेल्थ, परफॉर्मंस, चार्जर सर्वकाही तपासून घ्या.

बॅटरी हेल्थ

Picture Credit: Pinterest

