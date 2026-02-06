बजेटमध्ये आणि नवीन लॅपटॉपपेक्षा 30–50 टक्यांहून कमी किंमतीत एक चांगले डिव्हाईस खरेदी करू शकता.
ऑफीस किंवा बेसिक कामांसाठी सेकंड हँड लॅपटॉप खरेदी करण्याचा सल्ला दिला जातो.
सेकंडहँड किंवा वापरलेला लॅपटॉप खरेदी केल्यास इलेक्ट्रॉनिक कचरा कमी होतो.
सेकंडहँड लॅपटॉपची बॅटरी हेल्थ खराब असू शकते, त्यामुळे जास्तीचा खर्च करावा लागू शकतो.
सेकंडहँड लॅपटॉपला वॉरंटी नसते त्यामुळे दुरुस्तीचा खर्च वाढू शकतो.
काहीवेळेस गरम होणे, मंद कामगिरी, कीबोर्ड/डिस्प्ले समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.
जर तुम्ही अत्यंत जुने वर्जन खरेदी केले तर नवीन सॉफ्टवेअर अपडेट्स मिळत नाहीत.
सेकंडहँड लॅपटॉप खरेदी करताना बॅटरी हेल्थ, परफॉर्मंस, चार्जर सर्वकाही तपासून घ्या.
