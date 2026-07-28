Avore ने EX2 इलेक्ट्रिक मोटरसायकल सादर केली आहे. लांब रेंज आणि स्पोर्टी डिझाइनसह ही बाईक ग्राहकांचे लक्ष वेधत आहे.
Picture Credit:Avore
Avore EX2 मध्ये 5 kWh बॅटरी पॅक देण्यात आला आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार ही बाईक एका चार्जमध्ये 255 किमीपर्यंत रेंज देऊ शकते.
Picture Credit:Avore
या इलेक्ट्रिक बाईकमध्ये 7.5 kW BLDC मोटर मिळते. EX2 ची टॉप स्पीड 100 km/h असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
Picture Credit:Avore
Avore EX2 ची बॅटरी 20% ते 80% पर्यंत चार्ज होण्यासाठी सुमारे 2 तास लागतात. यामुळे रोजच्या वापरात चार्जिंगचा वेळ कमी होतो.
Picture Credit:Avore
या EV बाईकमध्ये डिजिटल डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, मोबाइल अॅप, जिओफेन्सिंग आणि राइडिंग मोड्ससारखे फीचर्स मिळतात.
Picture Credit:Avore
Avore EX2 मध्ये पुढील आणि मागील बाजूस डिस्क ब्रेक्स देण्यात आले आहेत. तसेच रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग फीचरही मिळते.
Picture Credit:Avore
कंपनीने EX2 साठी बॅटरी वॉरंटी दिली आहे. त्यामुळे EV खरेदीदारांसाठी ही एक महत्त्वाची बाब ठरू शकते.
Picture Credit:Avore
Avore EX2 ची सुरुवातीची किंमत सुमारे ₹1.46 लाख (एक्स-शोरूम) असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
Picture Credit:Avore
255 किमीपर्यंत रेंज, दमदार मोटर आणि स्मार्ट फीचर्समुळे Avore EX2 इलेक्ट्रिक बाईक सेगमेंटमध्ये नवीन पर्याय ठरू शकते.
Picture Credit:Avore