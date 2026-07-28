₹31.99 लाखात Toyota Hilux लॉन्च; जाणून घ्या काय मिळणार खास?

Automobile

28 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

टोयोटाने भारतात अपडेटेड Hilux पिकअप ट्रक लॉन्च केला आहे. दमदार लूक, मजबूत बांधणी आणि ऑफ-रोड क्षमतेमुळे ही गाडी चर्चेत आहे.

Toyota Hilux ची भारतात दमदार एन्ट्री!

Img Source: toyotabharat.

नवीन Toyota Hilux ची सुरुवातीची किंमत ₹31.99 लाख (एक्स-शोरूम) आहे. प्रीमियम पिकअप ट्रक सेगमेंटमध्ये ही गाडी दाखल झाली आहे.

किंमत किती?

Img Source: toyotabharat.

Hilux ला रग्ड आणि मस्क्युलर लूक देण्यात आला आहे. मोठी ग्रिल, LED लाइट्स आणि आकर्षक अलॉय व्हील्स मिळतात.

दमदार डिझाइन

Img Source: toyotabharat.

Hilux मध्ये दमदार डिझेल इंजिन मिळते. जास्त टॉर्कमुळे खराब रस्ते आणि वजन वाहतुकीसाठी ही गाडी सक्षम आहे.

पॉवरफुल इंजिन

Img Source: toyotabharat.

बॉडी-ऑन-फ्रेम चेसिस आणि 4x4 सिस्टममुळे Hilux खडतर रस्त्यांवरही सहज धावू शकते.

4x4 ऑफ-रोड क्षमता

Img Source: toyotabharat.

गाडीच्या आत आधुनिक फीचर्स, टचस्क्रीन इन्फोटेन्मेंट आणि आरामदायी सीट्स देण्यात आल्या आहेत.

प्रीमियम केबिन

Img Source: toyotabharat.

Toyota Hilux मध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक सेफ्टी फीचर्सचा समावेश करण्यात आला आहे.

सेफ्टी फीचर्स

Img Source: toyotabharat.

Fortuner ही SUV आहे, तर Hilux हा पिकअप ट्रक आहे. दोन्ही गाड्या वेगळ्या गरजा पूर्ण करतात.

Fortuner पेक्षा वेगळी

Img Source: toyotabharat.

अॅडव्हेंचर, ऑफ-रोडिंग आणि मजबूत वाहन पसंत करणाऱ्या ग्राहकांसाठी Toyota Hilux एक खास पर्याय आहे.

कोणासाठी योग्य?

Img Source: toyotabharat.

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