टोयोटाने भारतात अपडेटेड Hilux पिकअप ट्रक लॉन्च केला आहे. दमदार लूक, मजबूत बांधणी आणि ऑफ-रोड क्षमतेमुळे ही गाडी चर्चेत आहे.
Img Source: toyotabharat.
नवीन Toyota Hilux ची सुरुवातीची किंमत ₹31.99 लाख (एक्स-शोरूम) आहे. प्रीमियम पिकअप ट्रक सेगमेंटमध्ये ही गाडी दाखल झाली आहे.
Img Source: toyotabharat.
Hilux ला रग्ड आणि मस्क्युलर लूक देण्यात आला आहे. मोठी ग्रिल, LED लाइट्स आणि आकर्षक अलॉय व्हील्स मिळतात.
Img Source: toyotabharat.
Hilux मध्ये दमदार डिझेल इंजिन मिळते. जास्त टॉर्कमुळे खराब रस्ते आणि वजन वाहतुकीसाठी ही गाडी सक्षम आहे.
Img Source: toyotabharat.
बॉडी-ऑन-फ्रेम चेसिस आणि 4x4 सिस्टममुळे Hilux खडतर रस्त्यांवरही सहज धावू शकते.
Img Source: toyotabharat.
गाडीच्या आत आधुनिक फीचर्स, टचस्क्रीन इन्फोटेन्मेंट आणि आरामदायी सीट्स देण्यात आल्या आहेत.
Img Source: toyotabharat.
Toyota Hilux मध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक सेफ्टी फीचर्सचा समावेश करण्यात आला आहे.
Img Source: toyotabharat.
Fortuner ही SUV आहे, तर Hilux हा पिकअप ट्रक आहे. दोन्ही गाड्या वेगळ्या गरजा पूर्ण करतात.
Img Source: toyotabharat.
अॅडव्हेंचर, ऑफ-रोडिंग आणि मजबूत वाहन पसंत करणाऱ्या ग्राहकांसाठी Toyota Hilux एक खास पर्याय आहे.
Img Source: toyotabharat.