1 लाख ते 2 लाखांच्या बजेटमध्ये स्टायलिश लूक, आधुनिक फीचर्स आणि दमदार परफॉर्मन्स देणाऱ्या बाईक्स पाहुया.
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स्पोर्टी डिझाइन, LED हेडलाइट, डिजिटल डिस्प्ले, USB चार्जिंग आणि उत्तम मायलेज यामुळे ही 125cc सेगमेंटमधील व्हॅल्यू-फॉर-मनी बाईक्सपैकी एक आहे.
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या बाईकमध्ये LED लाइट्स, डिजिटल मीटर, सिंगल-चॅनल ABS आणि आकर्षक स्पोर्टी डिझाइन मिळते. कमी किंमतीत सुरक्षितता आणि स्टाइलचा उत्तम मेळ देते.
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ड्युअल-चॅनल ABS, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट, डिजिटल कन्सोल आणि स्मूथ इंजिनमुळे ही बाईक रोजच्या वापरासह लाँग राइडसाठीही योग्य पर्याय ठरते.
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Ride Modes, Bluetooth Connectivity, LED हेडलाइट आणि Glide Through Traffic (GTT) सारख्या फीचर्समुळे ही बाईक सेगमेंटमध्ये वेगळी ठरते.
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Traction Control, Bluetooth Connectivity, LED Lighting आणि Side Stand Engine Cut-off यांसारखी प्रीमियम फीचर्स या बाईकमध्ये मिळतात.
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विश्वासार्ह इंजिन, डिजिटल मीटर, Idling Stop System आणि LED हेडलाइटमुळे ही बाईक कमी देखभाल खर्चासह उत्तम मायलेज देते.
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Dual-Channel ABS, USD फ्रंट फोर्क, LED Lighting आणि दमदार 200cc इंजिनमुळे परफॉर्मन्स आणि फीचर्स दोन्हींचा उत्तम अनुभव मिळतो.
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जर तुम्हाला कमी बजेटमध्ये जास्तीत जास्त फीचर्स, चांगला परफॉर्मन्स आणि आकर्षक लूक हवा असेल, तर या सात बाईक्स नक्कीच विचार करण्यासारख्या आहेत.
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बाईकला ‘पल्सर’ हे नाव का दिले?