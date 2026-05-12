Harley Davidson Nightster ही एक आधुनिक, एंट्री लेव्हल क्रूझर आहे. जी पारंपारिक स्पोर्टस्टरचा वारसा पुढे चालवते.
ही पहिली मोटरसायकल होती जिला नवीन रेव्होल्यूशन मॅक्स ९७५ टी लिक्विड-कूल्ड, व्ही-ट्विन इंजिन आहे.
हे ७९ एचपी आणि ९५ एनएम टॉर्क निर्माण करते. यात एक पूर्णपणे नवीन आणि हलकी चेसिस असून जी इंजिनला फ्रेमचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून वापरते.
हीचे वजन सुमारे २२१ किलो आहे. ४३ एमएमचा पीक टॉर्क निर्माण करते.
इंधन टाकी सीटखाली आहे आणि पारंपारिक इंधन टाकीच्या जागेच्याऐवजी एअर बॉक्स बसवला आहे
सीटची उंची ७०५ मिमी असून ती सहज हाताळता येण्याजोगी आहे.
नाईटस्टर डिझाइन आणि वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत अतिशय पारंपारिक आणि रेट्रो आहे. याची स्टायलिंग ब्रँडच्या परंपरेपासून प्रेरित, पारंपारिक स्पोर्टस्टर सिल्हूट आहे.
एलसीजी डिस्प्ले ४ इंचा एलसीजी डिस्प्ले ४ इंचाचा ॲनालॉग इन्स्टुमेंट गेज आहे आणि ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी नाही.
तीन रायडिंग मोड्ससह १९ इंचाचे पुढचे आणि १६ इंचाचे मागचे अलाय व्हील्स आहेत.
२०२६ च्या मॉडेलसाठी ही गाडी ब्लड ऑरेंज कस्टम, व्हिव्हिड ब्लॉक आणि डार्क बिलियर्ड ग्रे या ३ रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.
