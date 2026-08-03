आषाढात गोड-तळलेले पदार्थ का बनवतात?

Lifestyle

03 August 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

तळलेले पदार्थ खाणे

तेल किंवा तूप हे वात कमी करण्यास मदत करते. शरीराला ऊर्जा मिळावी आणि पावसाळ्यात उष्णता राहावी म्हणून आषाढात गुळपोळी, भजी, पुरी यांसारखे तळलेले पदार्थ खाण्याची प्रथा आहे.

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पावसामुळे हवेत गारवा आणि ओलावा वाढल्याने सांधेदुखी वा इतर वातविकार बळावतात. 

वात संतुलन 

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आषाढात तळलेले पदार्थ शरीराला आतील बाजूने ऊब आणि ऊर्जा देतात.

उष्णता व ऊर्जा 

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महाराष्ट्रात आषाढ महिन्यात देवीला गोडाचा आणि तळलेल्या पदार्थांचा (उदा. गुलपुऱ्या, भजी) नैवेद्य दाखवण्याची पद्धत आहे.

देवीला नैवेद्य

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पावसाळ्यात कडकडीत गरम आणि कुरकुरीत खाण्याची नैसर्गिक इच्छा निर्माण होते.

पावसाचा आस्वाद 

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पचनशक्ती व जठराग्नी 

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पावसाळ्यात हवेतील दमटपणामुळे पचनक्रिया किंवा जठराग्नी मंदावतो. अशा वेळी योग्य प्रमाणात उष्ण आणि स्निग्ध पदार्थ पचनास अनुकूल ठरतात.

अन्न टिकवणे

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पावसाळ्यात दूषित वातावरणामुळे अन्न लवकर खराब होते. कडक तळून केलेले पदार्थ जास्त दिवस सुरक्षित आणि टिकणारे राहतात

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