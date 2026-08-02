एका मोठ्या भांड्यात गव्हाचे पीठ, बेकिंग पावडर आणि चिमूटभर मीठ एकत्र करून चाळून घ्या.
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त्यात तूप किंवा बटर आणि पिठीसाखर घालून हाताने चांगले एकजीव करा. इच्छेनुसार वेलची पूडही मिसळा.
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आवश्यकतेनुसार थोडे थोडे दूध घालून मऊ पण घट्टसर पीठ मळून घ्या.
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पीठ १५ मिनिटे झाकून ठेवा. त्यानंतर लाटून आपल्या आवडीच्या आकारात बिस्किटे कापा.
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बेकिंग ट्रेला बटर पेपर लावून त्यावर बिस्किटे थोड्या अंतरावर ठेवा.
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ओव्हन १८०°से. वर आधी गरम करून बिस्किटे १५–२० मिनिटे किंवा सोनेरी रंग येईपर्यंत बेक करा.
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बिस्किटे पूर्णपणे थंड होऊ द्या. नंतर हवाबंद डब्यात भरून ठेवून चहासोबत कुरकुरीत गव्हाच्या बिस्किटांचा आनंद घ्या.
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