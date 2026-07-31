घशाला त्वरित आराम मिळण्यासाठी करा हे उपाय

Lifestyle

31 july 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

आयुर्वेदिक उपाय

खोकल्यावर आयुर्वेदिक औषधासाठी आले-मध, हळदीचे दूध आणि सितोपलादी चूर्ण ही अत्यंत प्रभावी आयुर्वेदिक औषधे व उपाय मानली जातात. 

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खोकल्यावर हे उपाय घशाची खवखव कमी करून कफ बाहेर टाकण्यास मदत करतात. प्रभावी आयुर्वेदिक उपाय जाणून घ्या

प्रभावी आयुर्वेदिक उपाय

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आले आणि मध

आल्याचा रस आणि मधाचे मिश्रण दिवसातून दोनदा घेतल्याने घशातील सूज कमी होते व कफ मोकळा होतो.

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एका ग्लास कोमट दुधात अर्धा चमचा हळद मिसळून रात्री झोपण्यापूर्वी प्यायल्याने खोकल्यात आराम मिळतो.

हळदीचे दूध

Picture Credit: Pinterest

 हे प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चूर्ण थोडे मधात मिसळून दिवसातून दोनदा चाटल्यास कोरडा व कफयुक्त खोकला दोन्हीमध्ये फायदा होतो.

सितोपलादी चूर्ण

Picture Credit: Pinterest

ज्येष्ठमध (मुळेथी)

Picture Credit: Pinterest

मुळेथीची पूड किंवा त्याचे चूर्ण कोमट पाण्यात किंवा मधासोबत घेतल्याने घशाला शांतता मिळते.

तुळशीचा काढा 

Picture Credit: Pinterest

तुळशीची पाने, थोडे आलं आणि मिरी पाण्यात उकळून गाळून घ्यावे व त्यात मध घालून प्यावे.

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