खोकल्यावर आयुर्वेदिक औषधासाठी आले-मध, हळदीचे दूध आणि सितोपलादी चूर्ण ही अत्यंत प्रभावी आयुर्वेदिक औषधे व उपाय मानली जातात.
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खोकल्यावर हे उपाय घशाची खवखव कमी करून कफ बाहेर टाकण्यास मदत करतात. प्रभावी आयुर्वेदिक उपाय जाणून घ्या
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आल्याचा रस आणि मधाचे मिश्रण दिवसातून दोनदा घेतल्याने घशातील सूज कमी होते व कफ मोकळा होतो.
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एका ग्लास कोमट दुधात अर्धा चमचा हळद मिसळून रात्री झोपण्यापूर्वी प्यायल्याने खोकल्यात आराम मिळतो.
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हे प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चूर्ण थोडे मधात मिसळून दिवसातून दोनदा चाटल्यास कोरडा व कफयुक्त खोकला दोन्हीमध्ये फायदा होतो.
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मुळेथीची पूड किंवा त्याचे चूर्ण कोमट पाण्यात किंवा मधासोबत घेतल्याने घशाला शांतता मिळते.
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तुळशीची पाने, थोडे आलं आणि मिरी पाण्यात उकळून गाळून घ्यावे व त्यात मध घालून प्यावे.