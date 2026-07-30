जेवणानंतर एक लवंग चघळल्याने पचनक्रिया सुधारते, लाळेचा स्राव वाढतो आणि पोटफुगी किंवा गॅसचा त्रास कमी होतो. तसेच, तोंडाची दुर्गंधी नाहीशी होऊन श्वास ताजेतवाने राहण्यास मदत होते.
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मध गुणधर्मांनी उष्ण आणि कफघ्न मानला जातो. यामुळे दातावर साचलेला चिवट, पिवळा थर हळूहळू कमी होण्यास मदत होते.
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लवंगेत असणारे युजेनॉल हे घटक पाचक पाचक रसांना उत्तेजित करते, ज्यामुळे अन्न जलद पचते.
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लवंगेतील जिवाणूरोधी गुणधर्म तोंडातील हानिकारक जिवाणू नष्ट करतात आणि दुर्गंध कमी करतात.
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जेवणानंतर पोट जड होणे किंवा गॅस होण्याच्या समस्येपासून आराम मिळतो.
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लवंग चघळल्याने तोंडात लाळ जास्त प्रमाणात बनते, जी अन्नाचे विघटन करण्यास मदत करते.
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एका वेळी एक किंवा दोन लवंगांपेक्षा जास्त सेवन करू नका. जास्त प्रमाणात लवंग खाल्ल्याने पोटात जळजळ होऊ शकते.