Bajaj Avenger Street 220 vs TVS Ronin: किंमत, फीचर्स आणि मायलेजमध्ये कोण मारते बाजी?

Automobile

18 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

किंमत

Bajaj Avenger Street 220 ही तुलनेने कमी किमतीत उपलब्ध आहे. TVS Ronin चे अनेक व्हेरिएंट असल्यामुळे त्याची किंमत निवडलेल्या मॉडेलनुसार बदलते.

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इंजिन

Avenger Street 220 मध्ये 220cc इंजिन आहे, तर TVS Ronin मध्ये 225.9cc इंजिन मिळते. Ronin थोडी अधिक पॉवर आणि टॉर्क देते, त्यामुळे परफॉर्मन्समध्ये ती सरस ठरते.

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राइडिंग कम्फर्ट

लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी Avenger Street 220 ची क्रूझर राइडिंग पोझिशन अधिक आरामदायी वाटते. Ronin ची सरळ बसण्याची पोझिशन शहरातील दैनंदिन वापरासाठी चांगली आहे.

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फीचर्स

TVS Ronin मध्ये LED लाईट्स, डिजिटल डिस्प्ले, Bluetooth Connectivity (निवडक व्हेरिएंट) आणि आधुनिक सेफ्टी फीचर्स मिळतात. Avenger Street 220 मध्ये आवश्यक फीचर्स साध्या स्वरूपात दिले आहेत.

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मायलेज

दोन्ही बाइक्स चांगले मायलेज देतात. मात्र प्रत्यक्ष मायलेज हे ट्रॅफिक, रस्त्यांची परिस्थिती आणि रायडिंग स्टाईलनुसार बदलू शकते.

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देखभाल खर्च

Avenger Street 220 चा मेंटेनन्स तुलनेने कमी असू शकतो. Ronin मध्ये आधुनिक फीचर्स अधिक असल्यामुळे सर्व्हिसिंगचा खर्च मॉडेल आणि वापरानुसार बदलू शकतो.

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कोणासाठी कोणती?

हायवे राइड आणि आरामदायी क्रूझिंग: Bajaj Avenger Street 220  शहरातील वापर, वीकेंड राइड आणि आधुनिक फीचर्स: TVS Ronin

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अंतिम निर्णय

जर तुम्हाला आरामदायी क्रूझर अनुभव आणि कमी बजेट महत्त्वाचे वाटत असेल, तर Bajaj Avenger Street 220 चांगला पर्याय आहे. आधुनिक डिझाइन, जास्त फीचर्स आणि दमदार परफॉर्मन्स हवा असेल, तर TVS Ronin अधिक योग्य ठरू शकते.

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