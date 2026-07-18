E20 पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल आणि 80% पेट्रोल असते. भारतात E20 इंधनाचा वापर वाढत असून, सर्व वाहने त्यासाठी योग्य असतीलच असे नाही.
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E20 Compatible वाहन म्हणजे असे वाहन ज्याचे इंजिन आणि फ्यूल सिस्टीम 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल सुरक्षितपणे वापरण्यासाठी डिझाइन केलेले असते.
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सर्वात आधी कार किंवा बाईकचे Fuel Lid उघडा. अनेक वाहनांवर "E20", "E20 Compatible" किंवा "Ethanol Compatible" असे स्टिकर दिलेले असते.
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जर Fuel Lid वर माहिती नसेल, तर Owner's Manual मधील Fuel Recommendation किंवा Fuel Type विभाग तपासा.
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वाहनाचा मॉडेल किंवा VIN (Vehicle Identification Number) वापरून कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा अॅपवर E20 Compatibility तपासता येते.
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अनेक कंपन्यांनी 2023 नंतर लाँच केलेल्या अनेक नवीन कार आणि बाइक्समध्ये E20 Compatibility दिली आहे. मात्र, हे प्रत्येक मॉडेल आणि व्हेरिएंटनुसार वेगळे असू शकते.
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जर वाहन E20 Compatible नसेल, तर उत्पादकाने शिफारस केलेले इंधनच वापरा. शंका असल्यास अधिकृत सर्व्हिस सेंटरशी संपर्क साधा.
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– इंधनामध्ये इथेनॉलचा वापर वाढतो – जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत – उत्सर्जन कमी करण्यास हातभार
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Fuel Lid तपासा Owner's Manual वाचा कंपनीची वेबसाइट किंवा App तपासा शंका असल्यास अधिकृत डीलर किंवा सर्व्हिस सेंटरशी संपर्क साधा
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