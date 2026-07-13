 Supermoto बाईकमध्ये आहेत जबरदस्त फीचर्स

Automobile

13 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

दमदार सुपरमोटो बाईक KTM 390 SMC R लवकरच भारतात येणार आहे.

KTM 390 SMC R 

Picture Credit : pinterest

KTM ची नवी 390 SMC R टेस्टिंग दरम्यान दिसली. त्यामुळे ही लवकरच लाँच होण्याची तयारीत आहे.

390 SMC R च टेस्टिंग

Picture Credit : pinterest

या बाईकमध्ये 398.7cc सिंगल सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजिनसह दमदार परफॉर्मन्स हे खास वैशिष्ट्ये आहे.

दमदार परफॉर्मन्स

Picture Credit : pinterest

राइड आणि वळणदार रस्त्यांवर ती अधिक मजेदार अनुभव देते.

390 SMC R ही Supermoto बाईक

Picture Credit : pinterest

या बाईकमध्ये TFT डिस्प्ले, LED लाइट्स, Ride Modes, Traction Control आणि Supermoto ABS सारखी आधुनिक फीचर्स आहेत.

जबरदस्त फीचर्स

Picture Credit : pinterest

१७ इंच स्पोक व्हील्स, लांब सस्पेन्शन ट्रॅव्हल आणि हलके चेसिस यामुळे रस्त्यावर चालवताना अधिक नियंत्रणात राहते.

लांब सस्पेन्शन ट्रॅव्हल

Picture Credit : pinterest

भारतात या बाईकची किंमत अंदाजे ३.३ लाखाच्या आसपास असू शकते.

किंमत

Picture Credit : pinterest

भारतात टेस्टिंग सुरु असून लाँचिंग डेट अद्याप सांगितलेली नाही.

लाँचिंग डेट

Picture Credit : pinterest

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