बजाज पल्सर ही सर्वात स्वस्त आणि चांगलं माइलेज देणारी बाइक
Picture Credit: Bajaj Auto
पल्सर 125 Neon सिंगल सीट व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 79, 048 रुपये
तर पल्सर 125 च्या Neon सिंगल सीट व्हेरिएंटची ऑन-रोड किंमत 91, 421
कार्बन फायबरच्या सिंगल सीट मॉडेलची एक्स-शोरूम किंमत 85 हजार 633 किंमत
पल्सर 125 कार्बन फायबर स्प्लिट सीट मॉडेल एक्स-शोरूम किंमत 87 हजार 527
पल्सर 125 मध्ये 4 स्ट्रोक, 2 वॉल्व, ट्विन स्पार्क BSVI कंप्लान्ट DTS-I
बजाज पल्सर 50 kmpl च्या आसपास माइलेज देते
