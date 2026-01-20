Pulsar 125 ची ऑन-रोड किंमत?

20 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

बजाज पल्सर ही सर्वात स्वस्त आणि चांगलं माइलेज देणारी बाइक

स्वस्त बाइक

Picture Credit: Bajaj Auto

पल्सर 125 Neon सिंगल सीट व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 79, 048 रुपये 

Neon सिंगल सीट

Picture Credit:  Bajaj Auto

तर पल्सर 125 च्या Neon सिंगल सीट व्हेरिएंटची ऑन-रोड किंमत 91, 421 

ऑन-रोड किंमत

Picture Credit: Bajaj Auto

कार्बन फायबरच्या सिंगल सीट मॉडेलची एक्स-शोरूम किंमत 85 हजार 633 किंमत

कार्बन फायबर

Picture Credit: Bajaj Auto

पल्सर 125 कार्बन फायबर स्प्लिट सीट मॉडेल एक्स-शोरूम किंमत 87 हजार 527

स्प्लिट सीट मॉडेल

Picture Credit: Bajaj Auto

पल्सर 125 मध्ये 4 स्ट्रोक, 2 वॉल्व, ट्विन स्पार्क BSVI कंप्लान्ट DTS-I 

इंजिन

Picture Credit: Bajaj Auto

बजाज पल्सर 50 kmpl च्या आसपास माइलेज देते

माइलेज

Picture Credit: Bajaj Auto

