1Kg चांदी विकली तर कोणती कार मिळेल? जाणून घ्या

Automobile

06 July, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

बाजारभावानुसार एक किलो चांदीची किंमत दरोज बदलते.

एक किलो चांदीची किंमत 

जर चांदीचा भाव प्रति किलो सुमारे १.२ ते १.३ लाख रुपये असेल, तर त्यानुसार अंदाजपत्रक ठरवले जाते.

चांदीचा भाव

एंट्री-लेव्हल गाड्या

भारतात काही एंट्री-लेव्हल गाड्या या किंमतीत खरेदी करता येतात.

मारुती सुझुकी, अल्टो के १० 

या बजेटच्या जवळपास येणाऱ्या पर्यायांपैकी मारुती सुझुकी अल्टो के १० एक आहे. ममात्र, ही रक्कम डाऊन पेमेंट असेल.

रेनो क्विडची गणना

रेनो क्विडची गणना लोकप्रिय कमी किमतीच्या हॅचबॅच कारमध्ये देखील केली जाते.

एस प्रेसो

आजच्या चांदीच्या किंमतीनुसार मारुती सुझुकी एस प्रेसो खरेदी करु शकता.

Datsun Redi-Go

ही देखील तुमच्या बजेटमध्ये फिट बसू शकते.

व्हेरिएंट किंवा ऑफर्स 

काही कंपन्यांची एंट्री-लेव्हल व्हेरिएंट किंवा ऑफर्स असलेल्या गाड्या या बजेटमध्ये मिळू शकतात.

गाडीची किंमत 

गाडीची किंमत शहर, कर आणि डीलनुसार बदलू शकते.

ऑन-रोड किंमत

ऑन-रोड किंमत एक्स- शोरुम किंमतीपेक्षा जास्त आहे.

चांदीचा दर 

गाडी खरेदी करण्यापूर्वी, कृपया सध्याचा चांदीचा दर आणि गाडीची किंमत तपासा.

सर्वोत्तम कार निवडा

योग्य माहितीच्या आधारे, तु्म्ही तुमच्या बजेटनुसार सर्वोत्तम कार निवडू शकता.

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