पूर आला तरी प्रवास सुरूच! ही बाइक पाण्यावरही धावते

Automobile

04 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

ही बाइक खास का आहे?

ही सामान्य मोटरसायकल नाही. रस्त्यावर धावणारे हे वाहन काही क्षणांत पाण्यात उतरून बोटीप्रमाणे प्रवास करू शकते.

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कसे बदलते बोटमध्ये?

पाण्यात उतरताच विशेष फ्लोटेशन सिस्टम आणि वॉटर-जेट प्रोपल्शन सक्रिय होते. त्यामुळे वाहन पाण्यावर स्थिर राहून पुढे सरकते.

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रस्त्यावरचा वेग

जमिनीवर ही बाइक सामान्य मोटरसायकलप्रमाणे चालते आणि सुमारे 129 किमी/तास वेग गाठू शकते.

Picture Credit: Pinterest

पाण्यातील परफॉर्मन्स

पाण्यावर गेल्यानंतर ही बाइक बोटीप्रमाणे प्रवास करते आणि सुमारे 60 किमी/तास वेगाने धावू शकते.

Picture Credit: Pinterest

कोण बनवते ही बाइक?

Gibbs Biski ही जगातील प्रसिद्ध Amphibious Motorcycle पैकी एक मानली जाते. ती विशेषतः रस्ता आणि पाणी या दोन्ही ठिकाणी चालण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे.

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भारतात मिळते का?

सध्या अशा प्रकारची Amphibious Bike-Boat भारतीय बाजारात अधिकृतपणे विक्रीसाठी उपलब्ध नाही. मात्र परदेशात काही कंपन्यांनी अशा वाहनांची निर्मिती केली असून, भविष्यात या तंत्रज्ञानाचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे.

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भविष्यातील वाहतूक?

Amphibious वाहनांमुळे भविष्यात रस्ता आणि जलवाहतूक यांचा संगम पाहायला मिळू शकतो. मात्र सध्या ही तंत्रज्ञानावर आधारित मर्यादित श्रेणीतील वाहने आहेत.

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