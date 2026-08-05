यामुळे शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडतात, पचन सुधारते, सांधेदुखी व कंबरदुखी कमी होते तसेच मज्जासंस्थेचे आरोग्य सुधारून शरीराला नवीन ऊर्जा मिळते.
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बस्ती हे सांधेदुखी, आमवात, पक्षघात आणि मज्जासंस्थेच्या आजारांवर अत्यंत गुणकारी मानले जाते.
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मणक्यांचे विकार आणि स्नायूंच्या ताणतणावातून सुटका मिळते.
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मज्जासंस्थेला पोषण मिळाल्यामुळे शरीराची हालचाल सुधारते.
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खालच्या पचनसंस्थेचे आजार आणि जळजळ कमी होते.
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पीसीओएस अनियमित मासिक पाळी आणि वंध्यत्व यांसारख्या समस्यांवर गुणकारी.
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शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढून वय वाढण्याची प्रक्रिया मंदावते व कांती सुधारते.