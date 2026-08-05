बस्तीचे उपचार आरोग्यासाठी आहेत फायदेशीर

Lifestyle

05 August 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

बस्ती म्हणजे काय

यामुळे शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडतात, पचन सुधारते, सांधेदुखी व कंबरदुखी कमी होते तसेच मज्जासंस्थेचे आरोग्य सुधारून शरीराला नवीन ऊर्जा मिळते.

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बस्ती हे सांधेदुखी, आमवात, पक्षघात आणि मज्जासंस्थेच्या आजारांवर अत्यंत गुणकारी मानले जाते. 

वात दोष संतुलन 

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मणक्यांचे विकार आणि स्नायूंच्या ताणतणावातून सुटका मिळते.

कंबर व पाठदुखी आराम

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 मज्जासंस्थेला पोषण मिळाल्यामुळे शरीराची हालचाल सुधारते.

नसांचे कार्य सुधारते

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खालच्या पचनसंस्थेचे आजार आणि जळजळ कमी होते.  

मूळव्याध व फिशरमध्ये मदत

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महिलांचे आरोग्य

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पीसीओएस अनियमित मासिक पाळी आणि वंध्यत्व यांसारख्या समस्यांवर गुणकारी.

आयुष्यमान व कांती वाढते

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शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढून वय वाढण्याची प्रक्रिया मंदावते व कांती सुधारते.

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