मखान्यामध्ये प्रथिने, फायबर, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि अँटिऑक्सिडंट्स यांसारखी अनेक आवश्यक पोषक तत्वे भरपूर प्रमाणात असतात. त्याचे सेवन केल्याने तुम्हाला जास्त वेळ पोट भरल्यासारखे वाटण्यास, हाडे मजबूत होण्यास आणि आवश्यक पोषण मिळण्यास मदत होते.
Picture Credit: Pinterest
चहाबरोबर मखान्यापासून बनवलेला नाश्ता चव आणि आरोग्य या दोन्हींचा उत्तम मिलाफ ठरू शकतो. हा नाश्ता आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर ठरू शकतो.
Picture Credit: Pinterest
एका पॅनमध्ये थोडे तूप किंवा तेल गरम करून मंद आचेवर मखाने कुरकुरीत होईपर्यंत हलके तळून घ्या. नंतर, त्यामध्ये मीठ, काळी मिरी, लाल मिरची, चाट मसाला आणि थोडे भाजलेले जिरे घालून चांगले मिसळा. हा एक हलका, कुरकुरीत नाश्ता आहे जो चहाबरोबर खाण्यासाठी उत्तम आहे.
Picture Credit: Pinterest
भाजलेल्या मखान्यांमध्ये बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, काकडी, कोथिंबीर, लिंबाचा रस, मीठ आणि चाट मसाला मिसळा. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही डाळिंबाचे दाणे देखील घालू शकता. हे चाट केवळ स्वादिष्टच नाही, तर फायबर आणि इतर पोषक तत्वे देखील पुरवते.
Picture Credit: Pinterest
उकडलेले बटाटे आणि हलकेच कुस्करलेले मखाने, हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर, आले आणि मसाले एकत्र मिसळा. त्याच्या लहान टिक्की बनवून तव्यावर हलक्या तळून घ्या. या बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असतात.
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
मखाने हलकेच चुरून घ्या आणि त्यात उकडलेले बटाटे, गाजर, वाटाणे, हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर व मसाले घालून कटलेट्स बनवा. तव्यावर थोडे तेल घालून दोन्ही बाजूंनी सोनेरी तपकिरी होईपर्यंत भाजून घ्या.
Picture Credit: Pinterest
मखाने कुरकुरीत व्हावेत आणि जळू नयेत यासाठी ते नेहमी मंद आचेवर भाजा. चव वाढवण्यासाठी जास्त मीठ, तेल किंवा मसाले वापरणे टाळा. टिक्की किंवा कटलेट बनवत असाल, तर त्यांना भरपूर तेलात तळण्याऐवजी तव्यावर हलके भाजणे उत्तम.